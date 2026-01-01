نشر OrangeHRM بنقرة واحدة.
نظام إدارة الموارد البشرية مفتوح المصدر لإدارة الموظفين والإجازات والتوظيف وسير عمل الموارد البشرية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OrangeHRM؟
OrangeHRM هو نظام أساسي مفتوح المصدر بالكامل لإدارة الموارد البشرية تستخدمه آلاف المنظمات حول العالم. يغطي دورة حياة الموارد البشرية الكاملة — من سجلات الموظفين وإدارة الإجازات إلى مراجعات الأداء، ومسارات التوظيف، وتتبع الوقت — في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
استضافة OrangeHRM على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع بيانات الموظفين ومعلومات الرواتب وسجلات الموارد البشرية تحت سيطرتك المباشرة بدون رسوم SaaS لكل مستخدم. تحصل على وصول كامل إلى قاعدة البيانات لإعداد التقارير المخصصة وعمليات التكامل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبيانات القوى العاملة الحساسة.
الميزات الأساسية في OrangeHRM
إدارة الموظفين
حافظ على دليل موظفين مركزي يتضمن سجل الوظائف والمستندات والمؤهلات والهيكل التنظيمي في مكان واحد.
الإجازات والحضور
إدارة استحقاقات الإجازات، وسير عمل الموافقات، وتقاويم العطلات، وسجلات الحضور عبر جميع القوى العاملة لديك.
وحدة التوظيف
تتبع الشواغر الوظيفية، وطلبات المرشحين، ومراحل المقابلة، وقرارات التوظيف دون الحاجة إلى أداة ATS منفصلة.
مراجعات الأداء
إدارة دورات تقييم منظمة مع تحديد الأهداف، وملاحظات 360 درجة، وسير عمل مراجعة قابل للتكوين.
الوقت & تتبع المشاريع
تسجيل جداول الدوام للمشاريع والعملاء، مع سير عمل الموافقات وتقارير قابلة للتصدير للفوترة أو كشوف الرواتب.
لماذا تشغّل OrangeHRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.