نشر Documenso بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات للتوقيعات الرقمية الملزمة قانونًا مع الملكية الكاملة للبيانات.
اختر خطة VPS لـ Documenso
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Documenso؟
Documenso هو بديل مفتوح المصدر لـ DocuSign، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى تواقيع رقمية آمنة وملزمة قانونًا دون التنازل عن التحكم في المستندات الحساسة لمزود خدمة SaaS خارجي. يدعم سير عمل التوقيع متعدد الأطراف، وقوالب المستندات، ومسارات التدقيق الشاملة، بواجهة نظيفة مناسبة لفرق الشؤون القانونية والموارد البشرية والمالية.
استضافة Documenso ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وتوقيع وسجل تدقيق على بنيتك التحتية الخاصة. لا توجد رسوم لكل مستند، ولا قيود تخزين يفرضها بائع، ولا خطر تعرض البيانات من خلال منصة مشتركة. إدارة الشهادات المحلية وSMTP القابل للتكوين يضمنان بقاء عملية التوقيع بالكامل تحت سيطرتك.
الميزات الأساسية في Documenso
التوقيع متعدد الأطراف
توجيه المستندات إلى عدة موقعين بترتيب تسلسلي أو متوازي وتتبع حالة الإنجاز في الوقت الفعلي.
سجلات تدقيق شاملة
يتم تسجيل كل إجراء مع الطوابع الزمنية وعناوين IP، مما ينتج عنه مسار الأدلة المطلوب للأغراض القانونية والامتثال.
قوالب المستندات
احفظ هياكل المستندات المستخدمة بكثرة كقوالب لتسريع سير عمل التوقيع المتكرر مثل العقود واتفاقيات عدم الإفصاح.
توقيع الشهادة المحلي
يتم توقيع المستندات باستخدام شهادة مدارة محليًا، مع إبقاء العملية التشفيرية بالكامل ضمن بنيتك التحتية.
إشعارات البريد الإلكتروني
تُبقي التذكيرات الآلية وتحديثات الحالة جميع الأطراف على اطلاع دون الحاجة إلى متابعة يدوية من مرسلي المستندات.
لماذا تشغّل Documenso على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.