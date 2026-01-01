Remmina هو عميل سطح مكتب بعيد غني بالميزات يدعم بروتوكولات RDP و VNC و SSH و SPICE ضمن تطبيق واحد، يتم تقديمه عبر واجهة مستندة إلى المتصفح. عن طريق وضع Remmina في حاوية على خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنك الوصول إلى خوادم Windows وأجهزة سطح مكتب Linux والأجهزة الافتراضية من أي جهاز — سواء كانت أجهزة كمبيوتر محمولة مُدارة أو أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر عامة — دون الحاجة إلى تثبيت عملاء أصليين أو تكوين برامج لكل جهاز.

إن مركزة Remmina على خادم افتراضي خاص (VPS) تنشئ مضيف قفزة آمنًا حيث يتم تخزين ملفات تعريف الاتصال وبيانات الاعتماد على بنية تحتية مُتحكم بها بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر أجهزة نقطة النهاية. تستفيد الفرق من الوصول المشترك والمُكوّن بشكل متسق إلى جميع الأنظمة البعيدة، ويمكن للأعضاء الجدد الاتصال بكل خادم مطلوب على الفور دون إعداد فردي.