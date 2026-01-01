نشر Remmina بنقرة واحدة.
عميل سطح مكتب بعيد متعدد البروتوكولات يدعم RDP و VNC و SSH و SPICE، يمكن الوصول إليه من أي متصفح ويب.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Remmina؟
Remmina هو عميل سطح مكتب بعيد غني بالميزات يدعم بروتوكولات RDP و VNC و SSH و SPICE ضمن تطبيق واحد، يتم تقديمه عبر واجهة مستندة إلى المتصفح. عن طريق وضع Remmina في حاوية على خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنك الوصول إلى خوادم Windows وأجهزة سطح مكتب Linux والأجهزة الافتراضية من أي جهاز — سواء كانت أجهزة كمبيوتر محمولة مُدارة أو أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر عامة — دون الحاجة إلى تثبيت عملاء أصليين أو تكوين برامج لكل جهاز.
إن مركزة Remmina على خادم افتراضي خاص (VPS) تنشئ مضيف قفزة آمنًا حيث يتم تخزين ملفات تعريف الاتصال وبيانات الاعتماد على بنية تحتية مُتحكم بها بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر أجهزة نقطة النهاية. تستفيد الفرق من الوصول المشترك والمُكوّن بشكل متسق إلى جميع الأنظمة البعيدة، ويمكن للأعضاء الجدد الاتصال بكل خادم مطلوب على الفور دون إعداد فردي.
الميزات الأساسية في Remmina
وصول متعدد البروتوكولات
اتصل عبر RDP، VNC، SSH، أو SPICE من نفس الواجهة، لتغطية خوادم Windows، وأجهزة سطح مكتب Linux، وأجهزة KVM الافتراضية في مكان واحد.
واجهة مستندة إلى المتصفح
الوصول إلى الأنظمة البعيدة من أي جهاز باستخدام متصفح ويب — لا يلزم تثبيت عميل أصلي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المُدارة أو الأجهزة اللوحية أو محطات العمل المشتركة.
ملفات تعريف الاتصال المحفوظة
تخزين تفاصيل الاتصال وبيانات الاعتماد لكل نظام بعيد حتى تتمكن الفرق من الاتصال فورًا دون إعادة إدخال أسماء المضيف وبيانات المصادقة.
الحافظة ونقل الملفات
شارك محتوى الحافظة وانقل الملفات بين جلستك المحلية والأنظمة البعيدة عبر البروتوكولات المدعومة لسير عمل سلس عبر الأجهزة.
تخزين بيانات الاعتماد المركزي
احتفظ بكلمات مرور الوصول عن بُعد على بنية تحتية آمنة للخادم الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من الأجهزة الطرفية التي قد تُفقد أو تُسرق أو تُخترق.
لماذا تشغّل Remmina على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.