فايرفلاي هو خادم VPN مبسط يعتمد على WireGuard يجمع بين التشفير الحديث عالي الأداء لـ WireGuard مع واجهة مستخدم ويب سهلة الوصول لإدارة العملاء، وتوليد التكوينات، ومراقبة الاتصالات. يزيل تعقيد إعداد WireGuard التقليدي حتى تتمكن من تشغيل VPN آمن في دقائق بدلاً من ساعات.

يمنحك نشر فايرفلاي على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عنوان IP عامًا مخصصًا للوصول الموثوق إلى VPN، وعرض نطاق ترددي بمستوى المؤسسات دون تقييد من مزود خدمة الإنترنت، واستقلالية تامة عن مزودي VPN الخارجيين الذين يسجلون حركة المرور أو يعانون من انقطاعات غير متوقعة.