نشر Firefly بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم WireGuard VPN بسيط مع واجهة إدارة عبر الويب لإنشاء وإدارة اتصالات VPN آمنة بدون الحاجة لخبرة في الشبكات.
اختر خطة VPS لـ Firefly
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Firefly؟
فايرفلاي هو خادم VPN مبسط يعتمد على WireGuard يجمع بين التشفير الحديث عالي الأداء لـ WireGuard مع واجهة مستخدم ويب سهلة الوصول لإدارة العملاء، وتوليد التكوينات، ومراقبة الاتصالات. يزيل تعقيد إعداد WireGuard التقليدي حتى تتمكن من تشغيل VPN آمن في دقائق بدلاً من ساعات.
يمنحك نشر فايرفلاي على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عنوان IP عامًا مخصصًا للوصول الموثوق إلى VPN، وعرض نطاق ترددي بمستوى المؤسسات دون تقييد من مزود خدمة الإنترنت، واستقلالية تامة عن مزودي VPN الخارجيين الذين يسجلون حركة المرور أو يعانون من انقطاعات غير متوقعة.
الميزات الأساسية في Firefly
إعداد العميل بنقرة واحدة
إنشاء تكوينات عميل WireGuard ورموز QR للأجهزة المحمولة مباشرة من واجهة المستخدم الويب — لا يتطلب معرفة سطر الأوامر.
شهادات SSL التلقائية
توفر Firefly شهادات SSL مجانية تلقائيًا، مما يؤمن واجهة الإدارة دون أي تهيئة يدوية للشهادة.
عملاء متعددو المنصات
يعمل مع جميع عملاء WireGuard الرسميين على أنظمة iOS و Android و Windows و macOS و Linux — قم بتوصيل أي جهاز بملف تكوين واحد.
مراقبة في الوقت الفعلي
تعرض لوحة التحكم الاتصالات النشطة واستخدام النطاق الترددي لكل عميل، حتى تعرف دائمًا من المتصل وكمية حركة المرور التي يستخدمونها.
لا حاجة إلى WireGuard للنظام
يعمل بالكامل في Docker دون الحاجة إلى تثبيت WireGuard على نظام التشغيل المضيف، مما يبسط عملية النشر ويحافظ على نظافة نظام المضيف.
لماذا تشغّل Firefly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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