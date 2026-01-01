نشر Rivet بنقرة واحدة.
وقت تشغيل مفتوح المصدر للعناصر الفاعلة ذات الحالة التي تدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التعاونية وسير العمل المستدامة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Rivet؟
Rivet هو محرك تنسيق مفتوح المصدر لـ Rivet Actors — وهي عمليات خفيفة الوزن وطويلة الأمد تعيش حالتها في الذاكرة ويتم الاحتفاظ بها تلقائيًا. على عكس بيئات التشغيل الخالية من الحالة (stateless serverless runtimes)، يحتفظ كل ممثل بحالته الخاصة المدعومة بـ SQLite، وهويته القابلة للعنونة، وسجل الأحداث، مما يجعله مناسبًا بشكل طبيعي لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وجلسات الألعاب متعددة اللاعبين، والمحررات التعاونية، وسير العمل الدائم.
يؤدي استضافة Rivet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء حالة الممثل وذاكرة الوكيل وبيانات سير العمل تحت سيطرتك الكاملة دون رسوم لكل عملية تنفيذ. يأتي المحرك المضمن مزودًا بلوحة معلومات Inspector المدمجة لتصفح حالة الممثل، وإعادة تشغيل سير العمل، وتصحيح حركة المرور المباشرة دون الحاجة إلى إضافة أدوات إلى رمز التطبيق.
الميزات الأساسية في Rivet
جهات فاعلة ذات حالة
عمليات طويلة الأمد مع حالة داخل الذاكرة، واستمرارية SQLite، وهويات مستقرة قابلة للعنونة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وجلسات اللعب المتعدد.
سير عمل متين
ينجو وقت تشغيل سير العمل من الأعطال وإعادة التشغيل، عن طريق إعادة تشغيل سجل الأحداث بحيث يستأنف منطق الأعمال تمامًا من حيث توقف.
مفتش مُدمج
لوحة تحكم المتصفح لتصفح قواعد بيانات SQLite للممثلين، وفحص حالة سير العمل، ومراقبة الأحداث، وقيادة الممثلين عبر REPL.
SDKs متعددة اللغات
ربط المشغلين عبر حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ RivetKit لـ TypeScript و Rust و Python و Swift دون إعادة كتابة الخدمات الحالية.
تخزين نظام الملفات
نشر أحادي العقدة جاهز للإنتاج ومدعوم بمتجر RocksDB مدمج — لا يتطلب قاعدة بيانات خارجية للبدء.
جدولة الحاويات
يجدول رمز المستخدم كحاويات عبر عقد التشغيل، مما يجعل تشغيل الوكلاء وخوادم الألعاب جنبًا إلى جنب مع المحرك أمرًا مباشرًا.
لماذا تشغّل Rivet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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