Rivet هو محرك تنسيق مفتوح المصدر لـ Rivet Actors — وهي عمليات خفيفة الوزن وطويلة الأمد تعيش حالتها في الذاكرة ويتم الاحتفاظ بها تلقائيًا. على عكس بيئات التشغيل الخالية من الحالة (stateless serverless runtimes)، يحتفظ كل ممثل بحالته الخاصة المدعومة بـ SQLite، وهويته القابلة للعنونة، وسجل الأحداث، مما يجعله مناسبًا بشكل طبيعي لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وجلسات الألعاب متعددة اللاعبين، والمحررات التعاونية، وسير العمل الدائم.

يؤدي استضافة Rivet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء حالة الممثل وذاكرة الوكيل وبيانات سير العمل تحت سيطرتك الكاملة دون رسوم لكل عملية تنفيذ. يأتي المحرك المضمن مزودًا بلوحة معلومات Inspector المدمجة لتصفح حالة الممثل، وإعادة تشغيل سير العمل، وتصحيح حركة المرور المباشرة دون الحاجة إلى إضافة أدوات إلى رمز التطبيق.