نشر Readur بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة المستندات الذي يستخدم تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتحويل الملفات والصور الممسوحة ضوئيًا إلى أرشيفات قابلة للبحث بالكامل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Readur؟
ريدور هي منصة لإدارة المستندات تستفيد من تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتحويل المستندات الورقية والملفات الممسوحة ضوئيًا والصور إلى أرشيفات رقمية قابلة للبحث. تقبل ملفات PDF والصور وملفات Office عبر التحميل بالسحب والإفلات أو مجلد المراقبة التلقائي، وتستخرج النصوص دون تغيير الملفات الأصلية، وتفهرس كل شيء في PostgreSQL للبحث السريع بالنص الكامل.
استضافة ريدور ذاتيًا تحافظ على المستندات الحساسة — مثل السجلات القانونية والملفات الطبية والإيصالات المالية — تحت سيطرتك الحصرية دون الحاجة إلى تحميلها إلى خدمات OCR تابعة لجهات خارجية قد تحتفظ بنسخ أو تشارك المحتوى. يمنحك المصادقة المستندة إلى الرمز المميز وإعدادات OCR القابلة للتكوين تحكمًا دقيقًا في تزامن المعالجة، واكتشاف اللغة، وقيود أنواع الملفات.
الميزات الأساسية في Readur
استخراج نص OCR
يستخرج النص تلقائيًا من ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا بحيث يصبح كل مستند قابلاً للبحث دون الحاجة إلى نسخ يدوي.
أتمتة مجلد المراقبة
أسقط الملفات في مجلد مراقب وسيقوم Readur بمعالجتها وفهرستها تلقائيًا، مما يلغي خطوات التحميل المتكررة للاستيعاب بالجملة.
البحث في النص الكامل
البحث النصي الكامل المدعوم بـ PostgreSQL يعيد المستندات ذات الصلة على الفور عبر أرشيفك بالكامل، مع تصفية وتصنيف مدمجين.
معالجة لا إتلافية
يتم الاحتفاظ بالملفات الأصلية تمامًا كما تم تحميلها — يتم تخزين نص التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بشكل منفصل بحيث تظل المستندات المصدر متطابقة تمامًا (بت-بايت).
دعم متعدد الأشكال
يتعامل مع ملفات PDF، وتنسيقات الصور الشائعة، والنصوص العادية، وملفات RTF، ومستندات Office في أرشيف موحد واحد دون الحاجة إلى إجراءات عمل خاصة بكل تنسيق.
لماذا تشغّل Readur على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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