ريدور هي منصة لإدارة المستندات تستفيد من تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتحويل المستندات الورقية والملفات الممسوحة ضوئيًا والصور إلى أرشيفات رقمية قابلة للبحث. تقبل ملفات PDF والصور وملفات Office عبر التحميل بالسحب والإفلات أو مجلد المراقبة التلقائي، وتستخرج النصوص دون تغيير الملفات الأصلية، وتفهرس كل شيء في PostgreSQL للبحث السريع بالنص الكامل.

استضافة ريدور ذاتيًا تحافظ على المستندات الحساسة — مثل السجلات القانونية والملفات الطبية والإيصالات المالية — تحت سيطرتك الحصرية دون الحاجة إلى تحميلها إلى خدمات OCR تابعة لجهات خارجية قد تحتفظ بنسخ أو تشارك المحتوى. يمنحك المصادقة المستندة إلى الرمز المميز وإعدادات OCR القابلة للتكوين تحكمًا دقيقًا في تزامن المعالجة، واكتشاف اللغة، وقيود أنواع الملفات.