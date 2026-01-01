Tiny Tiny RSS هو مجمع خلاصات RSS و Atom ذاتي الاستضافة ومفتوح المصدر يتيح لك متابعة مواقع الويب والمدونات ومصادر الأخبار من واجهة ويب واحدة خاصة. يقوم بجلب التحديثات باستمرار في الخلفية بحيث تكون خلاصاتك محدثة دائمًا، ويوفر واجهة مرنة مع اختصارات لوحة المفاتيح، والبحث بالنص الكامل، والتصنيفات، والفلاتر، واستيراد/تصدير OPML.

يتم دعم حسابات مستخدمين متعددة، لكل منها اشتراكات خلاصات وتفضيلات مستقلة. تتيح واجهة برمجة تطبيقات مدمجة للعملاء المتنقلين مثل FeedMe و Fluent Reader الاتصال ومزامنة تقدم القراءة. الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تحافظ على خصوصية سجل القراءة والاشتراكات الخاصة بك — لا ترى أي خدمة طرف ثالث ما تقرأه.