نشر تايني تايني آر إس إس بتثبيت بنقرة واحدة.
مجمّع خلاصات RSS و Atom مستضاف ذاتيًا ومتعدد المستخدمين لقراءة وتنظيم الخلاصات من أي متصفح.
اختر خطة VPS لـ Tiny Tiny RSS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tiny Tiny RSS؟
Tiny Tiny RSS هو مجمع خلاصات RSS و Atom ذاتي الاستضافة ومفتوح المصدر يتيح لك متابعة مواقع الويب والمدونات ومصادر الأخبار من واجهة ويب واحدة خاصة. يقوم بجلب التحديثات باستمرار في الخلفية بحيث تكون خلاصاتك محدثة دائمًا، ويوفر واجهة مرنة مع اختصارات لوحة المفاتيح، والبحث بالنص الكامل، والتصنيفات، والفلاتر، واستيراد/تصدير OPML.
يتم دعم حسابات مستخدمين متعددة، لكل منها اشتراكات خلاصات وتفضيلات مستقلة. تتيح واجهة برمجة تطبيقات مدمجة للعملاء المتنقلين مثل FeedMe و Fluent Reader الاتصال ومزامنة تقدم القراءة. الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تحافظ على خصوصية سجل القراءة والاشتراكات الخاصة بك — لا ترى أي خدمة طرف ثالث ما تقرأه.
الميزات الأساسية في Tiny Tiny RSS
جلب التغذية المستمر
يجلب التحديثات من جميع الخلاصات المشترك بها في الخلفية، لتكون المقالات جاهزة للقراءة بمجرد فتحك للتطبيق.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات مستقلة متعددة، لكل منها اشتراكاتها في الموجز، وتصنيفاتها، وفلاترها، وتفضيلات القراءة الخاصة بها.
API العميل المحمول
تتيح واجهة برمجة التطبيقات المدمجة لعملاء الهاتف المحمول المشهورين مثل FeedMe و Fluent Reader و Reeder الاتصال ومزامنة تقدم قراءتك عبر الأجهزة.
فلاتر وتصنيفات
تصنيف المقالات أو تمييزها بنجمة أو إخفاؤها تلقائيًا بناءً على القواعد التي تحددها — حافظ على قائمة القراءة الخاصة بك مركزة على ما يهم.
استيراد وتصدير OPML
استورد اشتراكاتك الحالية من أي قارئ RSS آخر عبر OPML وصدرها بنفس السهولة عندما تحتاج إلى الترحيل.
لماذا تشغّل Tiny Tiny RSS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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