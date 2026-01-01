خصم يصل إلى 68% على Tiny Tiny RSS

نشر تايني تايني آر إس إس بتثبيت بنقرة واحدة.

مجمّع خلاصات RSS و Atom مستضاف ذاتيًا ومتعدد المستخدمين لقراءة وتنظيم الخلاصات من أي متصفح.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر تايني تايني آر إس إس بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tiny Tiny RSS؟

Tiny Tiny RSS هو مجمع خلاصات RSS و Atom ذاتي الاستضافة ومفتوح المصدر يتيح لك متابعة مواقع الويب والمدونات ومصادر الأخبار من واجهة ويب واحدة خاصة. يقوم بجلب التحديثات باستمرار في الخلفية بحيث تكون خلاصاتك محدثة دائمًا، ويوفر واجهة مرنة مع اختصارات لوحة المفاتيح، والبحث بالنص الكامل، والتصنيفات، والفلاتر، واستيراد/تصدير OPML.

يتم دعم حسابات مستخدمين متعددة، لكل منها اشتراكات خلاصات وتفضيلات مستقلة. تتيح واجهة برمجة تطبيقات مدمجة للعملاء المتنقلين مثل FeedMe و Fluent Reader الاتصال ومزامنة تقدم القراءة. الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تحافظ على خصوصية سجل القراءة والاشتراكات الخاصة بك — لا ترى أي خدمة طرف ثالث ما تقرأه.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Tiny Tiny RSS

جلب التغذية المستمر

يجلب التحديثات من جميع الخلاصات المشترك بها في الخلفية، لتكون المقالات جاهزة للقراءة بمجرد فتحك للتطبيق.

دعم متعدد المستخدمين

أنشئ حسابات مستقلة متعددة، لكل منها اشتراكاتها في الموجز، وتصنيفاتها، وفلاترها، وتفضيلات القراءة الخاصة بها.

API العميل المحمول

تتيح واجهة برمجة التطبيقات المدمجة لعملاء الهاتف المحمول المشهورين مثل FeedMe و Fluent Reader و Reeder الاتصال ومزامنة تقدم قراءتك عبر الأجهزة.

فلاتر وتصنيفات

تصنيف المقالات أو تمييزها بنجمة أو إخفاؤها تلقائيًا بناءً على القواعد التي تحددها — حافظ على قائمة القراءة الخاصة بك مركزة على ما يهم.

استيراد وتصدير OPML

استورد اشتراكاتك الحالية من أي قارئ RSS آخر عبر OPML وصدرها بنفس السهولة عندما تحتاج إلى الترحيل.

لماذا تشغّل Tiny Tiny RSS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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