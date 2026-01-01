نشر Element بنقرة واحدة.
عميل مراسلة آمن يعتمد على Matrix مع التشفير الشامل للفرق والمجتمعات التي تمتلك بياناتها.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Element؟
Element عبارة عن منصة مراسلة وتعاون مفتوحة المصدر مبنية على بروتوكول Matrix. توفر مراسلة مشفرة من طرف إلى طرف، ومكالمات صوتية ومرئية، ومشاركة ملفات بشكل افتراضي، مع القدرة على الاتصال بأي خادم Matrix رئيسي — بما في ذلك مثيلات Synapse المستضافة ذاتيًا أو الخوادم العامة مثل matrix.org.
استضافة Element ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بنية المراسلة التحتية تحت سيطرتك. يمكنك تكوين إعدادات الاتحاد، وفرض سياسات الأمان، والتكامل مع خادم Matrix الرئيسي الخاص بك، والتأكد من أن اتصالات العمل الحساسة لا تمر أبدًا عبر البنية التحتية السحابية لجهات خارجية.
الميزات الأساسية في Element
التشفير من طرف إلى طرف
جميع الرسائل مشفرة افتراضيًا باستخدام بروتوكول Matrix Olm/Megolm، مما يضمن أن المشاركين المقصودين فقط يمكنهم قراءة المحادثات.
فتح شبكة المصفوفة
الاتصال بأي خادم Matrix منزلي والتواصل عبر عملاء مختلفين متوافقين مع Matrix، مما يتيح الاتحاد دون تقييد بمنصة معينة.
مزامنة عبر المنصات
سجل الرسائل المتزامن عبر الويب، سطح المكتب، iOS، وأندرويد يضمن إمكانية الوصول إلى المحادثات على كل جهاز في الوقت الفعلي.
المكالمات الصوتية والمرئية
تدعم مكالمات الصوت والفيديو المشفرة المدمجة مع مشاركة الشاشة التعاون في الوقت الفعلي دون مغادرة واجهة المراسلة.
تكاملات الجسر
تربط الجسور Element بـ Slack وIRC وTelegram ومنصات المراسلة الأخرى، مما يدمج الاتصالات في واجهة واحدة.
لماذا تشغّل Element على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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