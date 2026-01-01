Element عبارة عن منصة مراسلة وتعاون مفتوحة المصدر مبنية على بروتوكول Matrix. توفر مراسلة مشفرة من طرف إلى طرف، ومكالمات صوتية ومرئية، ومشاركة ملفات بشكل افتراضي، مع القدرة على الاتصال بأي خادم Matrix رئيسي — بما في ذلك مثيلات Synapse المستضافة ذاتيًا أو الخوادم العامة مثل matrix.org.

استضافة Element ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بنية المراسلة التحتية تحت سيطرتك. يمكنك تكوين إعدادات الاتحاد، وفرض سياسات الأمان، والتكامل مع خادم Matrix الرئيسي الخاص بك، والتأكد من أن اتصالات العمل الحساسة لا تمر أبدًا عبر البنية التحتية السحابية لجهات خارجية.