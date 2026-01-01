نشر Maloja بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات سكروبل موسيقى مستضافة ذاتيًا تحول سجل استماعك إلى مخططات شخصية وإحصائيات وملفات تعريف على غرار Last.fm.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Maloja؟
Maloja هو مسجل موسيقى (scrobbler) ذاتي الاستضافة ومفتوح المصدر — فكر في Last.fm شخصي — يسجل كل مقطوعة موسيقية تشغلها ويحول السجل إلى رسوم بيانية، وتصنيفات لأفضل الفنانين، ورسوم بيانية لنبض الوقت، وملخصات سنوية. يقبل تسجيلات (scrobbles) من العملاء الذين يدعمون بالفعل واجهة برمجة تطبيقات Last.fm، وGMusicBrowser، وmpdscribble، ومسجلات متعددة (multi-scrobblers)، وتكاملات مباشرة لواجهة برمجة التطبيقات من مشغلات مثل Plex وJellyfin وNavidrome.
إن استضافة Maloja ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجل خاص ودائم لبيانات الاستماع الخاصة بك بدلاً من تركها على منصة خارجية قد تغلق، أو تغير الأسعار، أو تعدل كيفية عرض البيانات. بالاقتران مع إثراء البيانات الوصفية من Last.fm وSpotify وMusicBrainz وTheAudioDB، تحصل على لوحة تحكم موسيقية شخصية غنية تصمد أمام تغيرات المزودين.
الميزات الأساسية في Maloja
مخططات الاستماع الشخصية
تصفح كبار الفنانين والألبومات والمقاطع الصوتية عبر نطاقات زمنية قابلة للتكوين، مع التصنيفات وخطوط الاتجاه والمقارنات لكل فترة.
API متوافق مع Last.fm
اقبل تسجيلات الاستماع من أي عميل يدعم واجهة برمجة تطبيقات Last.fm — الهواتف، مشغلات سطح المكتب، السكربتات — دون الحاجة لكتابة محولات مخصصة.
تكاملات المشغل
تلقي scrobbles مباشرة من Plex و Jellyfin و Navidrome و multi-scrobblers و mpdscribble وغيرها من الجسور التي بناها المجتمع.
رسوم بيانية زمنية بنمط النبض
تصور عدد المرات التي تستمع فيها إلى فنانين أو ألبومات أو مقطوعات موسيقية معينة على مدار أسابيع وشهور وسنوات لتحديد الاكتشافات الجديدة وفترات الاستماع المكثف.
إثراء البيانات التعريفية
اسحب صور الفنانين وغلاف الألبومات من Last.fm، و Spotify، و MusicBrainz، و TheAudioDB ليظهر لوحة التحكم الخاصة بك بمظهر مصقول فورًا.
Last.fm وكيل سكروبلينج
يمكنك اختياريًا إعادة توجيه عمليات scrobble الواردة إلى Last.fm حتى يستمر ملفك الشخصي العام الحالي في التحديث بينما تقوم أيضًا بإنشاء أرشيف خاص.
لماذا تشغّل Maloja على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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