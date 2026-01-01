Maloja هو مسجل موسيقى (scrobbler) ذاتي الاستضافة ومفتوح المصدر — فكر في Last.fm شخصي — يسجل كل مقطوعة موسيقية تشغلها ويحول السجل إلى رسوم بيانية، وتصنيفات لأفضل الفنانين، ورسوم بيانية لنبض الوقت، وملخصات سنوية. يقبل تسجيلات (scrobbles) من العملاء الذين يدعمون بالفعل واجهة برمجة تطبيقات Last.fm، وGMusicBrowser، وmpdscribble، ومسجلات متعددة (multi-scrobblers)، وتكاملات مباشرة لواجهة برمجة التطبيقات من مشغلات مثل Plex وJellyfin وNavidrome.

إن استضافة Maloja ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجل خاص ودائم لبيانات الاستماع الخاصة بك بدلاً من تركها على منصة خارجية قد تغلق، أو تغير الأسعار، أو تعدل كيفية عرض البيانات. بالاقتران مع إثراء البيانات الوصفية من Last.fm وSpotify وMusicBrainz وTheAudioDB، تحصل على لوحة تحكم موسيقية شخصية غنية تصمد أمام تغيرات المزودين.