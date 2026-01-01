Apache StreamPark هو مشروع Apache رفيع المستوى يوحد دورة الحياة الكاملة لتطبيقات معالجة التدفق في الوقت الفعلي المبنية على Apache Flink و Apache Spark. يجمع بين إطار عمل يركز على المطورين من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والموصلات الجاهزة مع وحدة تحكم عمليات سحابية الأصل لتجميع ونشر ومراقبة وتوسيع نطاق مهام التدفق من واجهة مستخدم ويب واحدة.

تُبقي استضافة StreamPark ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عناصر مهام Flink وسجل النشر والبيانات الوصفية التشغيلية تحت سيطرتك، مع إزالة التكلفة والتعقيد لتشغيل مستوى تحكم منفصل لمعالجة التدفق على موفر خدمة سحابية ضخم.