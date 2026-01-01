نشر Apache StreamPark بنقرة واحدة.
إطار عمل شامل لتطوير تطبيقات البث ومنصة حوسبة سحابية أصلية في الوقت الفعلي لـ Apache Flink و Spark.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache StreamPark؟
Apache StreamPark هو مشروع Apache رفيع المستوى يوحد دورة الحياة الكاملة لتطبيقات معالجة التدفق في الوقت الفعلي المبنية على Apache Flink و Apache Spark. يجمع بين إطار عمل يركز على المطورين من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والموصلات الجاهزة مع وحدة تحكم عمليات سحابية الأصل لتجميع ونشر ومراقبة وتوسيع نطاق مهام التدفق من واجهة مستخدم ويب واحدة.
تُبقي استضافة StreamPark ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عناصر مهام Flink وسجل النشر والبيانات الوصفية التشغيلية تحت سيطرتك، مع إزالة التكلفة والتعقيد لتشغيل مستوى تحكم منفصل لمعالجة التدفق على موفر خدمة سحابية ضخم.
الميزات الأساسية في Apache StreamPark
توحيد Flink و Spark
تطوير ونشر وتشغيل مهام تدفق Apache Flink و Apache Spark من وحدة تحكم واحدة مع دعم وقت التشغيل متعدد الإصدارات.
صياغة المهام في المتصفح
اكتب تطبيقات Flink SQL وتطبيقات قائمة على JAR في محرر ويب مع تمييز بناء الجملة وإدارة التبعيات وسجل الإصدارات.
النشر بنقرة واحدة
أطلق المهام إلى Standalone، أو YARN على Hadoop 2.x/3.x، أو مجموعات Kubernetes مباشرة من المنصة دون مغادرة المتصفح.
مراقبة مدمجة
تتبع الوظائف قيد التشغيل، ونقاط التحقق، ونقاط الحفظ، وأحداث الفشل باستخدام لوحات معلومات الحالة في الوقت الفعلي وتكاملات التنبيهات.
نظام بيئي غني للموصلات
التسليم بشكل أسرع باستخدام موصلات جاهزة لـ Kafka و JDBC و Doris و Paimon و ClickHouse، وأنظمة البيانات الضخمة والتعلم الآلي الأخرى.
لماذا تشغّل Apache StreamPark على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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