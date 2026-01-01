نشر imgproxy بنقرة واحدة.
خادم معالجة صور سريع وآمن وفوري يقوم بتغيير حجم الصور وتحويلها وتحسينها عبر طلبات بسيطة تستند إلى عناوين URL.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام imgproxy؟
imgproxy هو خادم مستقل عالي الأداء لمعالجة الصور أثناء التنقل. بدلاً من كتابة تعليمات برمجية لمعالجة الصور في تطبيقك أو دفع رسوم SaaS لكل تحويل، يمكنك نشر imgproxy مرة واحدة وتحويل الصور عبر معلمات URL. قم بتغيير حجم الصور وقصها وتحويلها ووضع علامة مائية عليها وتحسينها عن طريق إنشاء عنوان URL — لا يلزم إجراء أي تغييرات على تخزين الصور أو مسار التسليم الخاص بك.
مبني على libvips، يعالج imgproxy الصور بشكل أسرع بكثير من ImageMagick مع استهلاك أقل للذاكرة. وهو يدعم JPEG و PNG و WebP و AVIF و GIF والمزيد، مع اختيار التنسيق التلقائي للحصول على أفضل نسبة جودة إلى حجم. تمنحك الاستضافة الذاتية تحويلات صور غير محدودة بتكلفة VPS ثابتة وبدون تسعير لكل طلب.
الميزات الأساسية في imgproxy
معالجة قائمة على الرابط
حوّل الصور عن طريق إنشاء عنوان URL — لا توجد تغييرات في الكود، ولا يلزم إعادة عمل مسار معالجة الصور، ولا توجد حزم SDK لتثبيتها في تطبيقك.
تحويل التنسيق
تقديم WebP أو AVIF تلقائيًا للمتصفحات التي تدعمها، مع الرجوع إلى JPEG أو PNG للعملاء الأقدم.
دعم التخزين السحابي
جلب الصور المصدر مباشرة من S3، أو Google Cloud Storage، أو Azure Blob، أو أي عنوان URL لـ HTTP دون نسخ الملفات إلى الخادم.
حماية من قنابل الصور
تمنع القيود المدمجة على دقة المصدر وحجم الملف هجمات فك الضغط التي قد تستنفد ذاكرة الخادم.
توقيع الرابط
تمنع توقيعات URL التشفيرية الاستخدام غير المصرح به لنسخة imgproxy الخاصة بك كوكيل صور عام للأغراض العامة.
لماذا تشغّل imgproxy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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