نشر Livebook بنقرة واحدة.
دفاتر Elixir تفاعلية وتعاونية لعلوم البيانات والأتمتة واستكشاف التعليمات البرمجية الحية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Livebook؟
Livebook هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لكتابة دفاتر ملاحظات Elixir التعاونية والقابلة لإعادة الإنتاج. تم تصميمه خصيصًا لبيئة BEAM، وهو يجمع بين تنفيذ التعليمات البرمجية المباشر، وتصورات البيانات الغنية، والتحرير المتعدد اللاعبين في الوقت الفعلي في واجهة واحدة قائمة على المتصفح. على عكس بيئات دفاتر الملاحظات للأغراض العامة، يتكامل Livebook بعمق مع نموذج التزامن الخاص بـ Elixir وينتج دفاتر ملاحظات مصممة للعمل بشكل متطابق عبر الجلسات والأجهزة.
تتيح لك استضافة Livebook ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بدفاتر ملاحظاتك، وخطوط أنابيب البيانات، وتجارب التعلم الآلي على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون قيود على حجم دفتر الملاحظات، وبدون رسوم استخدام، وبدون خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية تتعامل مع التعليمات البرمجية أو البيانات الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Livebook
تعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مستخدمين تعديل نفس دفتر الملاحظات في وقت واحد مع تتبع المؤشر المباشر والتحرير التعاوني الخالي من التعارض.
الخلايا الذكية
تقوم أنواع الخلايا المُعدة مسبقًا بأتمتة استعلامات SQL وطلبات HTTP وقراءة الملفات وإنشاء المخططات دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية نمطية متكررة.
ML وسير عمل البيانات
تكامل أصلي مع Nx و Explorer و Kino يتيح الحوسبة العددية وإطارات البيانات والتصورات الغنية مباشرة داخل دفاتر الملاحظات.
نشر تطبيق المفكرة
انشر أي دفتر ملاحظات كتطبيق ويب تفاعلي مستقل يمكن للمستخدمين النهائيين تشغيله دون الوصول المباشر إلى واجهة Livebook.
قابل للتكرار افتراضيًا
تسجل دفاتر الملاحظات جميع التبعيات وقيم وقت التشغيل في الملف نفسه، مما يضمن نتائج متسقة عبر الأجهزة وعمليات النشر المختلفة.
لماذا تشغّل Livebook على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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