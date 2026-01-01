نشر Drizzle Gateway بنقرة واحدة.
استوديو إدارة قواعد بيانات ذاتي الاستضافة، مبني على نظام Drizzle ORM البيئي، مع إمكانية بناء الاستعلامات المرئية ودعم قواعد البيانات المتعددة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Drizzle Gateway؟
Drizzle Gateway هو إصدار محسن ومستضاف ذاتيًا من Drizzle Studio يوفر للمطورين ومسؤولي قواعد البيانات واجهة شاملة قائمة على الويب لإدارة قواعد بياناتهم. بُني على نظام Drizzle ORM البيئي، ويوفر بناء استعلامات متقدمًا، وتصورًا للمخطط في الوقت الفعلي، وإدارة الترحيل في أداة واحدة يمكن الوصول إليها من أي متصفح.
يدعم التطبيق اتصالات متعددة ومتزامنة بقواعد البيانات، مما يجعله مركزًا موحدًا للفرق التي تعمل عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج. تحمي حماية كلمة المرور الرئيسية الوصول، بينما يحافظ التخزين الدائم على جميع تكوينات الاتصال والاستعلامات المحفوظة سليمة عبر عمليات إعادة التشغيل. تضمن الاستضافة الذاتية أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات الحساسة لا تغادر البنية التحتية الخاصة بك أبدًا.
الميزات الأساسية في Drizzle Gateway
منشئ الاستعلام المرئي
إنشاء وتنفيذ استعلامات قاعدة البيانات من خلال واجهة سهلة الاستخدام مع أمان النوع — لا يتطلب SQL خام للعمليات الشائعة.
تصور المخطط
شاهد بنية قاعدة بياناتك وعلاقاتها في مخطط مرئي في الوقت الفعلي يتحدث مع كل تغيير تجريه على المخطط.
اتصالات قواعد بيانات متعددة
إدارة الاتصالات بقواعد بيانات متعددة في وقت واحد، والتبديل بين البيئات دون مغادرة الواجهة.
إدارة الهجرة
إنشاء ومعاينة وتطبيق ترحيلات المخطط مباشرة من واجهة المستخدم، مع الحفاظ على تطور قاعدة بياناتك منظمًا وقابلاً للتدقيق.
حماية كلمة المرور الرئيسية
يؤمن الوصول إلى جميع اتصالات قاعدة البيانات بكلمة مرور رئيسية واحدة، مما يحافظ على أمان بيانات الاعتماد على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
لماذا تشغّل Drizzle Gateway على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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