Drizzle Gateway هو إصدار محسن ومستضاف ذاتيًا من Drizzle Studio يوفر للمطورين ومسؤولي قواعد البيانات واجهة شاملة قائمة على الويب لإدارة قواعد بياناتهم. بُني على نظام Drizzle ORM البيئي، ويوفر بناء استعلامات متقدمًا، وتصورًا للمخطط في الوقت الفعلي، وإدارة الترحيل في أداة واحدة يمكن الوصول إليها من أي متصفح.

يدعم التطبيق اتصالات متعددة ومتزامنة بقواعد البيانات، مما يجعله مركزًا موحدًا للفرق التي تعمل عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج. تحمي حماية كلمة المرور الرئيسية الوصول، بينما يحافظ التخزين الدائم على جميع تكوينات الاتصال والاستعلامات المحفوظة سليمة عبر عمليات إعادة التشغيل. تضمن الاستضافة الذاتية أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات الحساسة لا تغادر البنية التحتية الخاصة بك أبدًا.