نشر ExpenseOwl بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع مصاريف خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع رسوم بيانية للوحة التحكم، وإدارة الفئات، واستيراد/تصدير CSV — لا يتطلب قاعدة بيانات.
اختر خطة VPS لـ ExpenseOwl
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ExpenseOwl؟
ExpenseOwl هو تطبيق بسيط ذاتي الاستضافة لتتبع المصروفات يخزن جميع البيانات في ملفات JSON محلية دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية. يوفر لوحة تحكم نظيفة مع رسوم بيانية دائرية وملخصات للتدفقات النقدية، وجدول مصروفات قابل للفرز لمراجعة الإدخالات، ولوحة إعدادات لإدارة الفئات والعملة واستيراد/تصدير البيانات.
استضافة ExpenseOwl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن سجلاتك المالية الشخصية لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. التصميم خفيف الوزن يتم نشره في ثوانٍ دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات للصيانة، مما يجعله أحد أبسط الطرق للحصول على الملكية الكاملة لبياناتك المالية الشخصية.
الميزات الأساسية في ExpenseOwl
لوحة التحكم في الإنفاق
الرسوم البيانية الدائرية وملخصات التدفق النقدي توفر تحليلاً مرئياً فورياً لأنماط الإنفاق عبر جميع الفئات المتعقبة.
إدارة الفئات
حدد وعدّل فئات المصاريف المخصصة في لوحة الإعدادات لتتناسب مع نظام ميزانيتك الشخصية أو المنزلية.
استيراد وتصدير CSV
نقل البيانات من وإلى ExpenseOwl باستخدام ملفات CSV — مفيد لاستيراد السجل من تطبيقات أخرى أو إنشاء نسخ احتياطية محمولة.
لا حاجة لقاعدة بيانات
يتم تخزين جميع بيانات المصروفات في ملفات JSON محلية على وحدة التخزين المسماة، لذلك لا توجد خدمة Postgres أو MySQL لتهيئتها أو صيانتها.
دعم PWA
قم بتثبيت ExpenseOwl كتطبيق ويب تقدمي على سطح المكتب أو الهاتف المحمول لتجربة تشبه التطبيق الأصلي مباشرة من المتصفح.
لماذا تشغّل ExpenseOwl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.