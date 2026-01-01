خصم يصل إلى 68% على Apache ShenYu

نشر Apache ShenYu بنقرة واحدة.

بوابة واجهة برمجة تطبيقات (API) أصلية بلغة Java وعالية الأداء لوكيل الخدمة، وتحويل البروتوكول، وحوكمة واجهة برمجة التطبيقات (API) على نطاق واسع.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر Apache ShenYu بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache ShenYu؟

Apache ShenYu هو بوابة API مفتوحة المصدر، مبنية بلغة Java، مصممة لبيئات الخدمات المصغرة التي تتطلب إنتاجية عالية وزمن انتقال منخفض. تعمل كنقطة دخول موحدة للتوجيه وتحويل البروتوكولات وإدارة حركة المرور عبر الخدمات المبنية على Apache Dubbo و Spring Cloud و gRPC و SOFA و WebSocket والمزيد. تتيح لك بنية المكونات الإضافية القابلة للتبديل السريع تمكين أو تعطيل سياسات التحكم في حركة المرور — تحديد المعدل، المصادقة، WAF، كسر الدائرة — دون إعادة تشغيل البوابة.

تمنح وحدة تحكم الإدارة المرفقة فريقك رؤية في الوقت الفعلي وتحكمًا ديناميكيًا في قواعد التوجيه والمحددات وأذونات النظام من خلال لوحة تحكم قائمة على المتصفح. استضافة ShenYu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور API ضمن بنيتك التحتية، ويزيل تكاليف خروج البيانات من السحابة لكل طلب، ويتيح لك فرض سياسات الحوكمة دون الاعتماد على خدمة بوابة API مُدارة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache ShenYu

إضافات قابلة للتبديل الساخن

تمكين أو تعطيل أو إعادة تكوين مكونات حركة المرور الإضافية — مثل تحديد المعدل، والمصادقة، وجدار حماية تطبيقات الويب (WAF)، والمزيد — في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل البوابة أو مقاطعة حركة المرور المباشرة.

دعم البروتوكولات المتعددة

تمرير الطلبات عبر Apache Dubbo و Spring Cloud و gRPC و SOFA و TARS و WebSocket و MQTT من نقطة دخول بوابة واحدة.

التحكم الديناميكي في حركة المرور

تحديد محددات وقواعد التوجيه عبر واجهة المستخدم الإدارية التي تسري فورًا، مما يمنح فرق العمليات تحكمًا دقيقًا في تحديد أي خادم علوي يستقبل كل طلب.

قابلية المراقبة المدمجة

التتبع الموزع، وتصدير المقاييس، وتكاملات التسجيل المنظم تمنحك رؤية شاملة لزمن استجابة واجهة برمجة التطبيقات (API) ومعدلات الأخطاء عبر جميع الخدمات التي يتم توجيهها بالوكيل.

OAuth 2.0 ومصادقة JWT

تأمين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام OAuth 2.0، والتحقق من رمز JWT، أو التحقق من التوقيع المخصص عند طبقة البوابة قبل أن تصل الطلبات إلى خدمات الواجهة الخلفية الخاصة بك.

لماذا تشغّل Apache ShenYu على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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