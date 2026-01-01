نشر Apache ShenYu بنقرة واحدة.
بوابة واجهة برمجة تطبيقات (API) أصلية بلغة Java وعالية الأداء لوكيل الخدمة، وتحويل البروتوكول، وحوكمة واجهة برمجة التطبيقات (API) على نطاق واسع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache ShenYu؟
Apache ShenYu هو بوابة API مفتوحة المصدر، مبنية بلغة Java، مصممة لبيئات الخدمات المصغرة التي تتطلب إنتاجية عالية وزمن انتقال منخفض. تعمل كنقطة دخول موحدة للتوجيه وتحويل البروتوكولات وإدارة حركة المرور عبر الخدمات المبنية على Apache Dubbo و Spring Cloud و gRPC و SOFA و WebSocket والمزيد. تتيح لك بنية المكونات الإضافية القابلة للتبديل السريع تمكين أو تعطيل سياسات التحكم في حركة المرور — تحديد المعدل، المصادقة، WAF، كسر الدائرة — دون إعادة تشغيل البوابة.
تمنح وحدة تحكم الإدارة المرفقة فريقك رؤية في الوقت الفعلي وتحكمًا ديناميكيًا في قواعد التوجيه والمحددات وأذونات النظام من خلال لوحة تحكم قائمة على المتصفح. استضافة ShenYu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور API ضمن بنيتك التحتية، ويزيل تكاليف خروج البيانات من السحابة لكل طلب، ويتيح لك فرض سياسات الحوكمة دون الاعتماد على خدمة بوابة API مُدارة.
الميزات الأساسية في Apache ShenYu
إضافات قابلة للتبديل الساخن
تمكين أو تعطيل أو إعادة تكوين مكونات حركة المرور الإضافية — مثل تحديد المعدل، والمصادقة، وجدار حماية تطبيقات الويب (WAF)، والمزيد — في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل البوابة أو مقاطعة حركة المرور المباشرة.
دعم البروتوكولات المتعددة
تمرير الطلبات عبر Apache Dubbo و Spring Cloud و gRPC و SOFA و TARS و WebSocket و MQTT من نقطة دخول بوابة واحدة.
التحكم الديناميكي في حركة المرور
تحديد محددات وقواعد التوجيه عبر واجهة المستخدم الإدارية التي تسري فورًا، مما يمنح فرق العمليات تحكمًا دقيقًا في تحديد أي خادم علوي يستقبل كل طلب.
قابلية المراقبة المدمجة
التتبع الموزع، وتصدير المقاييس، وتكاملات التسجيل المنظم تمنحك رؤية شاملة لزمن استجابة واجهة برمجة التطبيقات (API) ومعدلات الأخطاء عبر جميع الخدمات التي يتم توجيهها بالوكيل.
OAuth 2.0 ومصادقة JWT
تأمين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام OAuth 2.0، والتحقق من رمز JWT، أو التحقق من التوقيع المخصص عند طبقة البوابة قبل أن تصل الطلبات إلى خدمات الواجهة الخلفية الخاصة بك.
لماذا تشغّل Apache ShenYu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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