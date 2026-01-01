Apache ShenYu هو بوابة API مفتوحة المصدر، مبنية بلغة Java، مصممة لبيئات الخدمات المصغرة التي تتطلب إنتاجية عالية وزمن انتقال منخفض. تعمل كنقطة دخول موحدة للتوجيه وتحويل البروتوكولات وإدارة حركة المرور عبر الخدمات المبنية على Apache Dubbo و Spring Cloud و gRPC و SOFA و WebSocket والمزيد. تتيح لك بنية المكونات الإضافية القابلة للتبديل السريع تمكين أو تعطيل سياسات التحكم في حركة المرور — تحديد المعدل، المصادقة، WAF، كسر الدائرة — دون إعادة تشغيل البوابة.

تمنح وحدة تحكم الإدارة المرفقة فريقك رؤية في الوقت الفعلي وتحكمًا ديناميكيًا في قواعد التوجيه والمحددات وأذونات النظام من خلال لوحة تحكم قائمة على المتصفح. استضافة ShenYu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور API ضمن بنيتك التحتية، ويزيل تكاليف خروج البيانات من السحابة لكل طلب، ويتيح لك فرض سياسات الحوكمة دون الاعتماد على خدمة بوابة API مُدارة.