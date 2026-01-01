نشر OliveTin بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن مستضافة ذاتيًا تعرض أوامر shell محددة مسبقًا كأزرار آمنة قابلة للتشغيل بنقرة واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OliveTin؟
OliveTin هي خدمة Go صغيرة مستضافة ذاتيًا تحول أوامر shell المحددة مسبقًا إلى أزرار آمنة قابلة للنقر للتشغيل في واجهة مستخدم ويب. يصف المسؤول كل إجراء في ملف تكوين YAML — الاسم، الأيقونة، الأمر، الوسائط الاختيارية، مربع حوار التأكيد الاختياري — ويقوم OliveTin بعرضها كلوحة تحكم مرتبة يمكن لأي شخص لديه صلاحية الوصول استدعاؤها دون الحاجة إلى استخدام طرفية.
تمنح استضافة OliveTin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أفراد الأسرة غير التقنيين، أو الزملاء المبتدئين، أو شاشات اللمس بنمط الكشك مجموعة فرعية متحكم بها من العمليات التي يمكنهم تشغيلها بأمان — مثل إعادة تشغيل خدمة متوقفة، إرسال حزمة wake-on-lan، تحديث مكتبة Plex، بدء نسخة احتياطية — دون تسليم بيانات اعتماد SSH أو تعريض تنفيذ الأوامر العشوائية. نظرًا لأن OliveTin يقوم بتشغيل الأوامر التي قمت بتصريحها صراحةً فقط، فإن نطاق التأثير يظل محددًا بملف تكوين YAML.
الميزات الأساسية في OliveTin
إجراءات محددة بواسطة YAML
صف كل أمر شل في ملف إعدادات OliveTin مع العنوان، والأيقونة، والوسائط الاختيارية، وسلوك التنفيذ لعرض لوحة تحكم مصقولة.
واجهة مستخدم ملائمة للمس
تطبيق أحادي الصفحة متجاوب مصمم للهواتف والأجهزة اللوحية وشاشات اللمس المثبتة على الحائط — مثالي لأتمتة المنازل على غرار الأكشاك.
الوسيط ومدخلات القائمة المنسدلة
حوّل الأوامر المعقدة إلى قوائم منسدلة، أو حقول نصية، أو مفاتيح تبديل مربعات الاختيار حتى يتمكن المستخدمون غير التقنيين من استدعائها بالمعلمات الصحيحة في كل مرة.
حوارات التأكيد
ضع علامة على الإجراءات الحساسة بتأكيدات مطلوبة بحيث تحتاج الأوامر الخطيرة إلى نقرة إضافية قبل تنفيذها.
بصمة موارد ضئيلة
ثنائي Go واحد يستخدم بضعة ميغابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومعالجًا ضئيلًا، وهو مثالي لوضعه على خادم افتراضي خاص (VPS) بجانب الخدمات الذاتية الاستضافة الأثقل.
Webhook و API
تشغيل الإجراءات خارجيًا عبر خطافات الويب HTTP أو واجهة برمجة تطبيقات REST لدمج OliveTin في الأتمتة والبرامج النصية ومراكز التشغيل الآلي للمنزل.
لماذا تشغّل OliveTin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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