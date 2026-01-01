OliveTin هي خدمة Go صغيرة مستضافة ذاتيًا تحول أوامر shell المحددة مسبقًا إلى أزرار آمنة قابلة للنقر للتشغيل في واجهة مستخدم ويب. يصف المسؤول كل إجراء في ملف تكوين YAML — الاسم، الأيقونة، الأمر، الوسائط الاختيارية، مربع حوار التأكيد الاختياري — ويقوم OliveTin بعرضها كلوحة تحكم مرتبة يمكن لأي شخص لديه صلاحية الوصول استدعاؤها دون الحاجة إلى استخدام طرفية.

تمنح استضافة OliveTin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أفراد الأسرة غير التقنيين، أو الزملاء المبتدئين، أو شاشات اللمس بنمط الكشك مجموعة فرعية متحكم بها من العمليات التي يمكنهم تشغيلها بأمان — مثل إعادة تشغيل خدمة متوقفة، إرسال حزمة wake-on-lan، تحديث مكتبة Plex، بدء نسخة احتياطية — دون تسليم بيانات اعتماد SSH أو تعريض تنفيذ الأوامر العشوائية. نظرًا لأن OliveTin يقوم بتشغيل الأوامر التي قمت بتصريحها صراحةً فقط، فإن نطاق التأثير يظل محددًا بملف تكوين YAML.