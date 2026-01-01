خصم يصل إلى 68% على Jellyswarrm

نشر Jellyswarrm بنقرة واحدة.

وكيل عكسي مفتوح المصدر يدمج خوادم Jellyfin متعددة في مكتبة وسائط موحدة واحدة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Jellyswarrm بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Jellyswarrm

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jellyswarrm؟

Jellyswarrm هو وكيل تجميع مفتوح المصدر يجمع عدة خوادم Jellyfin خلف نقطة نهاية واحدة، ويعرض المكتبات والمستخدمين والتشغيل كما لو كانت قادمة من خادم واحد. لقد تم تصميمه للأسر ومجموعات الأصدقاء الذين تعيش أفلامهم وعروضهم وموسيقاهم على أجهزة أو شبكات منفصلة ولكنهم يريدون مكانًا واحدًا لتصفح وتشغيل كل شيء.

نظرًا لأنه يتحدث واجهة برمجة تطبيقات Jellyfin (API) بشكل أصلي، فإن عملاء الأجهزة المحمولة والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الحاليين يستمرون في العمل دون إعادة تهيئة. استضافة Jellyswarrm ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك نقطة دخول عامة مستقرة تربط بين مثيلات Jellyfin البعيدة دون الحاجة إلى شبكات VPN أو عمليات تثبيت SMB، بينما لا يزال تحويل الترميز يحدث على الخادم المصدر الذي يمتلك الوسائط.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Jellyswarrm

عرض المكتبة الموحد

تصفح الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى من كل خادم Jellyfin متصل داخل شبكة مكتبة واحدة مع صفوف "التالي" و"المضاف حديثًا" المدمجة.

التشغيل المباشر للمصدر

يتم تقديم التدفقات مباشرة من خادم Jellyfin المصدر، لذلك يبقى تحويل الترميز والنطاق الترددي على الجهاز الذي يمتلك الوسائط.

متوافق مع Jellyfin API

يظهر للعملاء كخادم Jellyfin عادي، لذلك تستمر التطبيقات الحالية على Android و iOS و Roku و Fire TV و Apple TV في العمل دون تغييرات.

ربط المستخدمين عبر الخوادم

اربط الحسابات عبر خوادم متعددة المنبع بحيث يسجل كل مشاهد الدخول مرة واحدة ويرى المكتبات التي لديه صلاحية الوصول إليها في كل مكان.

اتحاد الخوادم

مزامنة المستخدم التلقائية عبر مثيلات Jellyfin المتصلة تحافظ على توافق بيانات الاعتماد والوصول دون الحاجة إلى إدارة يدوية للحسابات.

لوحة تحكم المستخدم الشخصية

تتيح صفحة المستخدم المضمنة للمشاهدين إدارة بيانات اعتمادهم المصدرية والمكتبات المتصلة من واجهة ويب واحدة.

لماذا تشغّل Jellyswarrm على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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