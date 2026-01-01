نشر Jellyswarrm بنقرة واحدة.
وكيل عكسي مفتوح المصدر يدمج خوادم Jellyfin متعددة في مكتبة وسائط موحدة واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jellyswarrm؟
Jellyswarrm هو وكيل تجميع مفتوح المصدر يجمع عدة خوادم Jellyfin خلف نقطة نهاية واحدة، ويعرض المكتبات والمستخدمين والتشغيل كما لو كانت قادمة من خادم واحد. لقد تم تصميمه للأسر ومجموعات الأصدقاء الذين تعيش أفلامهم وعروضهم وموسيقاهم على أجهزة أو شبكات منفصلة ولكنهم يريدون مكانًا واحدًا لتصفح وتشغيل كل شيء.
نظرًا لأنه يتحدث واجهة برمجة تطبيقات Jellyfin (API) بشكل أصلي، فإن عملاء الأجهزة المحمولة والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الحاليين يستمرون في العمل دون إعادة تهيئة. استضافة Jellyswarrm ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك نقطة دخول عامة مستقرة تربط بين مثيلات Jellyfin البعيدة دون الحاجة إلى شبكات VPN أو عمليات تثبيت SMB، بينما لا يزال تحويل الترميز يحدث على الخادم المصدر الذي يمتلك الوسائط.
الميزات الأساسية في Jellyswarrm
عرض المكتبة الموحد
تصفح الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى من كل خادم Jellyfin متصل داخل شبكة مكتبة واحدة مع صفوف "التالي" و"المضاف حديثًا" المدمجة.
التشغيل المباشر للمصدر
يتم تقديم التدفقات مباشرة من خادم Jellyfin المصدر، لذلك يبقى تحويل الترميز والنطاق الترددي على الجهاز الذي يمتلك الوسائط.
متوافق مع Jellyfin API
يظهر للعملاء كخادم Jellyfin عادي، لذلك تستمر التطبيقات الحالية على Android و iOS و Roku و Fire TV و Apple TV في العمل دون تغييرات.
ربط المستخدمين عبر الخوادم
اربط الحسابات عبر خوادم متعددة المنبع بحيث يسجل كل مشاهد الدخول مرة واحدة ويرى المكتبات التي لديه صلاحية الوصول إليها في كل مكان.
اتحاد الخوادم
مزامنة المستخدم التلقائية عبر مثيلات Jellyfin المتصلة تحافظ على توافق بيانات الاعتماد والوصول دون الحاجة إلى إدارة يدوية للحسابات.
لوحة تحكم المستخدم الشخصية
تتيح صفحة المستخدم المضمنة للمشاهدين إدارة بيانات اعتمادهم المصدرية والمكتبات المتصلة من واجهة ويب واحدة.
لماذا تشغّل Jellyswarrm على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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