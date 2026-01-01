LightRAG هو إطار عمل خفيف الوزن لتوليد الاسترجاع المعزز مصمم لتحليل المستندات المعقدة في مجالات مثل القانون والرعاية الصحية والتمويل. يسد الفجوة بين RAG القائم على المتجهات و RAG القائم على الرسوم البيانية من خلال إدارة الرسوم البيانية المعرفية وتضمينات المتجهات معًا في بنية واحدة مزدوجة المستوى، مما يقلل بشكل كبير من استدعاءات LLM المطلوبة في وقت الفهرسة والاستعلام على حد سواء مقارنة بتطبيقات GraphRAG القائمة على تقارير المجتمع.

استضافة LightRAG ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي مستنداتك وتضميناتك ورسمك البياني المعرفي تحت سيطرتك بالكامل. اتصل بـ OpenAI أو Azure أو Ollama أو Anthropic أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI، وقم بتحديث قواعد المعرفة بشكل تدريجي دون إعادة بناء الفهرس العام — بحيث تظل البيانات الديناميكية حديثة دون تكاليف إعادة معالجة باهظة.