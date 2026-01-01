نشر LightRAG بنقرة واحدة.
إطار عمل بسيط وسريع للتوليد المعزز بالاسترجاع يجمع بين البحث المتجه والرسوم البيانية المعرفية لتحليل المستندات المعقدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LightRAG؟
LightRAG هو إطار عمل خفيف الوزن لتوليد الاسترجاع المعزز مصمم لتحليل المستندات المعقدة في مجالات مثل القانون والرعاية الصحية والتمويل. يسد الفجوة بين RAG القائم على المتجهات و RAG القائم على الرسوم البيانية من خلال إدارة الرسوم البيانية المعرفية وتضمينات المتجهات معًا في بنية واحدة مزدوجة المستوى، مما يقلل بشكل كبير من استدعاءات LLM المطلوبة في وقت الفهرسة والاستعلام على حد سواء مقارنة بتطبيقات GraphRAG القائمة على تقارير المجتمع.
استضافة LightRAG ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي مستنداتك وتضميناتك ورسمك البياني المعرفي تحت سيطرتك بالكامل. اتصل بـ OpenAI أو Azure أو Ollama أو Anthropic أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI، وقم بتحديث قواعد المعرفة بشكل تدريجي دون إعادة بناء الفهرس العام — بحيث تظل البيانات الديناميكية حديثة دون تكاليف إعادة معالجة باهظة.
الميزات الأساسية في LightRAG
استرجاع مزدوج المستوى
تتحد تضمينات المتجهات وكيانات الرسم البياني المعرفي في مسار عمل واحد، متفوقة على البحث المتجه المسطح في الاستدلال عبر المستندات مع الحفاظ على تكاليف الفهرسة منخفضة.
تحديثات المعرفة التزايدية
تندمج المستندات الجديدة في الرسم البياني الحالي دون إعادة بناء الفهرس العام، لذلك تظل البيانات الديناميكية حديثة دون إعادة معالجة مكلفة.
دعم مزودي نماذج اللغات الكبيرة المتعددة
اتصل بـ OpenAI، Azure، Ollama، Anthropic، Bedrock، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI دون إعادة كتابة المطالبات أو إعادة فهرسة مستنداتك.
خمسة أوضاع للاستعلام
التبديل بين استراتيجيات الاسترجاع الساذجة والمحلية والعالمية والهجينة والمزيج لمطابقة تعقيد الاستعلام مقابل متطلبات زمن الوصول والتكلفة.
واجهة مستخدم الويب المدمجة
لوحة تحكم قائمة على المتصفح لاستيعاب المستندات، وتشغيل الاستعلامات، وتصور الرسم البياني المعرفي الذي تم إنشاؤه بشكل تفاعلي.
واجهة برمجة تطبيقات REST لعمليات التكامل
تتيح لك نقاط نهاية REST الموثقة تضمين LightRAG في التطبيقات الحالية وأتمتة مسارات استيعاب المستندات.
لماذا تشغّل LightRAG على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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