خصم يصل إلى 68% على Shiori

نشر Shiori بنقرة واحدة.

مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا يقوم بأرشفة صفحات الويب تلقائيًا دون اتصال بالإنترنت بحيث يظل المحتوى المحفوظ متاحًا حتى لو اختفى الأصل.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Shiori بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shiori؟

Shiori هو مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة Go ومصمم كبديل يركز على الخصوصية لـ Pocket و Instapaper. يقوم بحفظ صفحات الويب كأرشيفات غير متصلة بالإنترنت — بحيث تظل إشاراتك المرجعية قابلة للقراءة حتى عندما تصبح المصادر غير متصلة بالإنترنت، أو خلف جدران الدفع، أو تختفي تمامًا. مع أكثر من 9,000 نجمة على GitHub، أصبح خيارًا مفضلاً للباحثين والمطورين والقراء المهتمين بالخصوصية الذين يبنون قواعد معرفية شخصية.

استضافة Shiori ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قوائم القراءة والمحتوى المؤرشف خاصًا تمامًا، بدون أي تتبع من طرف ثالث أو جمع للبيانات. على عكس خدمات السحابة المجانية التي تفرض قيودًا على التخزين والاحتفاظ، تمنحك استضافة VPS سعة غير محدودة وتحكمًا كاملاً في أرشيفك.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Shiori

أرشفة الصفحات غير المتصلة

يحفظ نسخة محلية من كل صفحة تم وضع إشارة مرجعية عليها بحيث يظل المحتوى قابلاً للقراءة حتى إذا أصبح عنوان URL الأصلي غير متصل بالإنترنت أو خلف جدار دفع.

البحث بالنص الكامل

يبحث عبر جميع الإشارات المرجعية ومحتوى الصفحات المؤرشفة، مما يجعله سريعًا في العثور على معلومات محددة عبر آلاف الصفحات المحفوظة.

إضافات المتصفح

حفظ الإشارات المرجعية بنقرة واحدة من كروم وفايرفوكس دون مغادرة الصفحة الحالية، مع إنشاء الأرشيف تلقائيًا في الخلفية.

استيراد الجيب

يرحّل مكتبات Pocket الموجودة بتنسيق إشارات Netscape المرجعية، مع الحفاظ على العلامات وجعل الانتقال إلى الأرشفة المستضافة ذاتيًا سلسًا.

REST API و CLI

واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة وواجهة سطر الأوامر تتيحان التكامل مع نصوص الأتمتة البرمجية والأدوات المخصصة بما يتجاوز واجهة الويب.

لماذا تشغّل Shiori على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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