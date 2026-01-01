نشر Shiori بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا يقوم بأرشفة صفحات الويب تلقائيًا دون اتصال بالإنترنت بحيث يظل المحتوى المحفوظ متاحًا حتى لو اختفى الأصل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shiori؟
Shiori هو مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة Go ومصمم كبديل يركز على الخصوصية لـ Pocket و Instapaper. يقوم بحفظ صفحات الويب كأرشيفات غير متصلة بالإنترنت — بحيث تظل إشاراتك المرجعية قابلة للقراءة حتى عندما تصبح المصادر غير متصلة بالإنترنت، أو خلف جدران الدفع، أو تختفي تمامًا. مع أكثر من 9,000 نجمة على GitHub، أصبح خيارًا مفضلاً للباحثين والمطورين والقراء المهتمين بالخصوصية الذين يبنون قواعد معرفية شخصية.
استضافة Shiori ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قوائم القراءة والمحتوى المؤرشف خاصًا تمامًا، بدون أي تتبع من طرف ثالث أو جمع للبيانات. على عكس خدمات السحابة المجانية التي تفرض قيودًا على التخزين والاحتفاظ، تمنحك استضافة VPS سعة غير محدودة وتحكمًا كاملاً في أرشيفك.
الميزات الأساسية في Shiori
أرشفة الصفحات غير المتصلة
يحفظ نسخة محلية من كل صفحة تم وضع إشارة مرجعية عليها بحيث يظل المحتوى قابلاً للقراءة حتى إذا أصبح عنوان URL الأصلي غير متصل بالإنترنت أو خلف جدار دفع.
البحث بالنص الكامل
يبحث عبر جميع الإشارات المرجعية ومحتوى الصفحات المؤرشفة، مما يجعله سريعًا في العثور على معلومات محددة عبر آلاف الصفحات المحفوظة.
إضافات المتصفح
حفظ الإشارات المرجعية بنقرة واحدة من كروم وفايرفوكس دون مغادرة الصفحة الحالية، مع إنشاء الأرشيف تلقائيًا في الخلفية.
استيراد الجيب
يرحّل مكتبات Pocket الموجودة بتنسيق إشارات Netscape المرجعية، مع الحفاظ على العلامات وجعل الانتقال إلى الأرشفة المستضافة ذاتيًا سلسًا.
REST API و CLI
واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة وواجهة سطر الأوامر تتيحان التكامل مع نصوص الأتمتة البرمجية والأدوات المخصصة بما يتجاوز واجهة الويب.
لماذا تشغّل Shiori على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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