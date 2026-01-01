Shiori هو مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة Go ومصمم كبديل يركز على الخصوصية لـ Pocket و Instapaper. يقوم بحفظ صفحات الويب كأرشيفات غير متصلة بالإنترنت — بحيث تظل إشاراتك المرجعية قابلة للقراءة حتى عندما تصبح المصادر غير متصلة بالإنترنت، أو خلف جدران الدفع، أو تختفي تمامًا. مع أكثر من 9,000 نجمة على GitHub، أصبح خيارًا مفضلاً للباحثين والمطورين والقراء المهتمين بالخصوصية الذين يبنون قواعد معرفية شخصية.

استضافة Shiori ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قوائم القراءة والمحتوى المؤرشف خاصًا تمامًا، بدون أي تتبع من طرف ثالث أو جمع للبيانات. على عكس خدمات السحابة المجانية التي تفرض قيودًا على التخزين والاحتفاظ، تمنحك استضافة VPS سعة غير محدودة وتحكمًا كاملاً في أرشيفك.