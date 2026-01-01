CodiMD هو محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي ومفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، مبني على أساس HackMD. يسمح لأعضاء الفريق المتعددين بتحرير نفس المستند في وقت واحد مع مزامنة فورية، مما يجعله مثاليًا للوثائق التقنية، وملاحظات السبرنت، وسجلات قرارات الهندسة المعمارية، والكتابة التعاونية من أي نوع. يعرض المحرر ذو الشاشة المقسمة Markdown مباشرةً، بحيث يرى الكُتّاب دائمًا كيف سيبدو محتواهم بالضبط.

تعني استضافة CodiMD ذاتيًا أن ملاحظاتك ومستنداتك لا تمر أبدًا عبر خوادم طرف ثالث، وهو أمر مهم للمؤسسات التي تتعامل مع الاستراتيجيات الداخلية أو معلومات العملاء أو المواصفات الفنية. تبقى جميع البيانات على قاعدة بيانات PostgreSQL المدعومة بخادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وتتحكم أنت في من يمكنه التسجيل والوصول إلى المنصة. يقوم هذا النشر بإقران خادم CodiMD مع PostgreSQL لتخزين المستندات والمستخدمين بشكل موثوق.