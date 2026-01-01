نشر CodiMD بتثبيت بنقرة واحدة.
محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي للفرق لكتابة الوثائق وملاحظات الاجتماعات والعروض التقديمية معًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CodiMD؟
CodiMD هو محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي ومفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، مبني على أساس HackMD. يسمح لأعضاء الفريق المتعددين بتحرير نفس المستند في وقت واحد مع مزامنة فورية، مما يجعله مثاليًا للوثائق التقنية، وملاحظات السبرنت، وسجلات قرارات الهندسة المعمارية، والكتابة التعاونية من أي نوع. يعرض المحرر ذو الشاشة المقسمة Markdown مباشرةً، بحيث يرى الكُتّاب دائمًا كيف سيبدو محتواهم بالضبط.
تعني استضافة CodiMD ذاتيًا أن ملاحظاتك ومستنداتك لا تمر أبدًا عبر خوادم طرف ثالث، وهو أمر مهم للمؤسسات التي تتعامل مع الاستراتيجيات الداخلية أو معلومات العملاء أو المواصفات الفنية. تبقى جميع البيانات على قاعدة بيانات PostgreSQL المدعومة بخادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وتتحكم أنت في من يمكنه التسجيل والوصول إلى المنصة. يقوم هذا النشر بإقران خادم CodiMD مع PostgreSQL لتخزين المستندات والمستخدمين بشكل موثوق.
الميزات الأساسية في CodiMD
تعاون في الوقت الفعلي
يحرر مؤلفون متعددون المستند نفسه في وقت واحد مع مزامنة حية ومؤشرات مؤشر فردية.
عرض ماركداون الغني
عرض الرسوم البيانية، ومخططات UML، والصيغ الرياضية، وكتل التعليمات البرمجية مع تمييز بناء الجملة، والوسائط المضمنة من الماركداون.
وضع العرض التقديمي
حوّل أي مستند ماركداون إلى عرض شرائح تقديمي دون مغادرة المحرر.
سجل الإصدار
تصفح واستعد المراجعات السابقة لأي مستند حتى لا تُفقد أي عملية تحرير تعاونية بشكل دائم.
تنسيقات تصدير متعددة
تصدير المستندات إلى PDF، HTML، أو ماركداون خام لمشاركة المحتوى خارج المنصة عند الحاجة.
لماذا تشغّل CodiMD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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