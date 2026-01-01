نشر Coder بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية مستضافة ذاتيًا من قوالب Terraform على البنية التحتية الخاصة بك.
اختر خطة VPS لـ Coder
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Coder؟
Coder هي المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لبيئات التطوير السحابية المستضافة ذاتيًا، وتستخدمها المؤسسات الهندسية لتوحيد البنية التحتية لمطوريها وتأمينها وتوسيع نطاقها. تحدد فرق المنصة مساحات العمل كقوالب Terraform — مع تحديد بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، والتبعيات، وتخصيص الموارد، والوصول إلى الشبكة — ويقوم المطورون بإنشاء بيئات متسقة وجاهزة للبرمجة في دقائق بدلاً من قضاء أيام في الإعداد المحلي.
إن استضافة Coder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن الكود المصدري وبيانات الاعتماد لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يلبي متطلبات الأمان والامتثال الصارمة. يتيح تكامل مقبس Docker لـ Coder توفير مساحات عمل قائمة على الحاويات مباشرة على المضيف، مما يمنح كل مطور بيئات معزولة مدعومة بحوسبة خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بينما تحتفظ بالتحكم المركزي في الموارد وسجلات التدقيق وسياسات الوصول.
الميزات الأساسية في Coder
قوالب مساحة عمل Terraform
تحديد بيئات تطوير قابلة للتكرار كتعليمات برمجية وتوفير مساحات عمل متسقة لكل مطور بنقرة واحدة.
أي بيئة تطوير متكاملة مدعومة
يتصل المطورون باستخدام VS Code أو JetBrains أو المحررات المستندة إلى المتصفح عبر SSH دون تغيير سير عملهم المفضل.
تشغيل وإيقاف تلقائي
تبدأ مساحات العمل تلقائيًا عند الوصول وتتوقف وفق جدول زمني، مما يقلل من استهلاك الموارد الخاملة وتكاليف البنية التحتية.
SSO وتسجيل التدقيق
تكامل مع OIDC، GitHub، أو موفري الهوية للمؤسسات واحتفظ بسجلات تدقيق كاملة للأمان والامتثال.
حصص الموارد
عيّن حدودًا لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة لكل مستخدم لمنع مساحات العمل الخارجة عن السيطرة من استهلاك جميع موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المتاحة.
لماذا تشغّل Coder على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.