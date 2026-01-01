EMQX هو وسيط رسائل MQTT مفتوح المصدر وقابل للتطوير بدرجة عالية، مصمم لإنترنت الأشياء (IoT) والأتمتة الصناعية وتدفق البيانات في الوقت الفعلي. يتعامل مع ملايين اتصالات MQTT المتزامنة بزمن انتقال أقل من مللي ثانية ويدعم MQTT 3.1 و 3.1.1 و 5.0 بالإضافة إلى MQTT عبر WebSockets. يتيح لك محرك القواعد المدمج معالجة رسائل الجهاز وتوجيهها وتحويلها دون كتابة تعليمات برمجية خلفية، مع الاتصال مباشرة بقواعد البيانات والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP.

توفر لوحة معلومات الويب المضمنة واجهة إدارة شاملة لمراقبة صحة المجموعة وإحصائيات الاتصال وأشجار الاشتراك وتدفقات محرك القواعد في الوقت الفعلي. تمنحك استضافة EMQX ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لرسائل إنترنت الأشياء الخاصة بك — لا توجد رسوم سحابية لكل رسالة، ولا قيود على البائع، ورؤية كاملة لطبقة اتصال جهازك.