نشر EMQX بنقرة واحدة.
وسيط MQTT مفتوح المصدر وعالي الأداء لإنترنت الأشياء والمراسلة في الوقت الفعلي، مع لوحة تحكم ويب مدمجة للإدارة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام EMQX؟
EMQX هو وسيط رسائل MQTT مفتوح المصدر وقابل للتطوير بدرجة عالية، مصمم لإنترنت الأشياء (IoT) والأتمتة الصناعية وتدفق البيانات في الوقت الفعلي. يتعامل مع ملايين اتصالات MQTT المتزامنة بزمن انتقال أقل من مللي ثانية ويدعم MQTT 3.1 و 3.1.1 و 5.0 بالإضافة إلى MQTT عبر WebSockets. يتيح لك محرك القواعد المدمج معالجة رسائل الجهاز وتوجيهها وتحويلها دون كتابة تعليمات برمجية خلفية، مع الاتصال مباشرة بقواعد البيانات والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP.
توفر لوحة معلومات الويب المضمنة واجهة إدارة شاملة لمراقبة صحة المجموعة وإحصائيات الاتصال وأشجار الاشتراك وتدفقات محرك القواعد في الوقت الفعلي. تمنحك استضافة EMQX ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لرسائل إنترنت الأشياء الخاصة بك — لا توجد رسوم سحابية لكل رسالة، ولا قيود على البائع، ورؤية كاملة لطبقة اتصال جهازك.
الميزات الأساسية في EMQX
دعم MQTT 5.0
تطبيق كامل لـ MQTT 5.0 بما في ذلك انتهاء صلاحية الجلسة، وانتهاء صلاحية الرسالة، ورموز السبب، والاشتراكات المشتركة، وأنماط الطلب/الاستجابة لتطبيقات إنترنت الأشياء الحديثة.
محرك قواعد مُدمج
معالجة رسائل الجهاز وتصفيتها وتوجيهها باستخدام قواعد شبيهة بلغة SQL التي تعيد توجيه البيانات إلى قواعد البيانات، أو Kafka، أو خطافات الويب HTTP، أو وسطاء MQTT الآخرين بدون الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة.
MQTT عبر WebSockets
ربط متصفحات الويب وعملاء JavaScript مباشرة بـ EMQX عبر اتصالات WebSocket آمنة، مما يتيح لوحات معلومات إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى جسر منفصل.
لوحة تحكم إدارة الويب
مراقبة عدد الاتصالات، وأشجار الاشتراكات، ومعدلات الرسائل، وأداء محرك القواعد في الوقت الفعلي من خلال واجهة الويب الإدارية المدمجة.
التزامن العالي
يتعامل EMQX مع ملايين اتصالات الأجهزة المتزامنة على عقدة واحدة، مما يجعله مناسبًا لكل شيء بدءًا من إعدادات التشغيل الآلي للمنزل الصغيرة وصولاً إلى عمليات النشر الصناعية واسعة النطاق.
لماذا تشغّل EMQX على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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