خصم يصل إلى 68% على EMQX

نشر EMQX بنقرة واحدة.

وسيط MQTT مفتوح المصدر وعالي الأداء لإنترنت الأشياء والمراسلة في الوقت الفعلي، مع لوحة تحكم ويب مدمجة للإدارة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر EMQX بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام EMQX؟

EMQX هو وسيط رسائل MQTT مفتوح المصدر وقابل للتطوير بدرجة عالية، مصمم لإنترنت الأشياء (IoT) والأتمتة الصناعية وتدفق البيانات في الوقت الفعلي. يتعامل مع ملايين اتصالات MQTT المتزامنة بزمن انتقال أقل من مللي ثانية ويدعم MQTT 3.1 و 3.1.1 و 5.0 بالإضافة إلى MQTT عبر WebSockets. يتيح لك محرك القواعد المدمج معالجة رسائل الجهاز وتوجيهها وتحويلها دون كتابة تعليمات برمجية خلفية، مع الاتصال مباشرة بقواعد البيانات والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP.

توفر لوحة معلومات الويب المضمنة واجهة إدارة شاملة لمراقبة صحة المجموعة وإحصائيات الاتصال وأشجار الاشتراك وتدفقات محرك القواعد في الوقت الفعلي. تمنحك استضافة EMQX ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لرسائل إنترنت الأشياء الخاصة بك — لا توجد رسوم سحابية لكل رسالة، ولا قيود على البائع، ورؤية كاملة لطبقة اتصال جهازك.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في EMQX

دعم MQTT 5.0

تطبيق كامل لـ MQTT 5.0 بما في ذلك انتهاء صلاحية الجلسة، وانتهاء صلاحية الرسالة، ورموز السبب، والاشتراكات المشتركة، وأنماط الطلب/الاستجابة لتطبيقات إنترنت الأشياء الحديثة.

محرك قواعد مُدمج

معالجة رسائل الجهاز وتصفيتها وتوجيهها باستخدام قواعد شبيهة بلغة SQL التي تعيد توجيه البيانات إلى قواعد البيانات، أو Kafka، أو خطافات الويب HTTP، أو وسطاء MQTT الآخرين بدون الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة.

MQTT عبر WebSockets

ربط متصفحات الويب وعملاء JavaScript مباشرة بـ EMQX عبر اتصالات WebSocket آمنة، مما يتيح لوحات معلومات إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى جسر منفصل.

لوحة تحكم إدارة الويب

مراقبة عدد الاتصالات، وأشجار الاشتراكات، ومعدلات الرسائل، وأداء محرك القواعد في الوقت الفعلي من خلال واجهة الويب الإدارية المدمجة.

التزامن العالي

يتعامل EMQX مع ملايين اتصالات الأجهزة المتزامنة على عقدة واحدة، مما يجعله مناسبًا لكل شيء بدءًا من إعدادات التشغيل الآلي للمنزل الصغيرة وصولاً إلى عمليات النشر الصناعية واسعة النطاق.

لماذا تشغّل EMQX على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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