Gogs (خدمة Go Git) هي خدمة Git ذاتية الاستضافة مصممة للبساطة والحد الأدنى من استخدام الموارد. مكتوبة بلغة Go، توفر إدارة المستودعات، وتتبع المشكلات، ودعم الويكي، وتنظيم الفريق من خلال واجهة ويب نظيفة، وتعمل بكفاءة حتى على مثيلات VPS الصغيرة.

تُبقي استضافة Gogs الذاتية شفرة المصدر الخاصة بك على البنية التحتية التي تمتلكها، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على منصات استضافة خارجية. يقوم هذا النشر بإقران Gogs مع PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق ويتضمن إعادة توجيه منفذ SSH لسير عمل Git القياسي للدفع والسحب.