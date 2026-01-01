نشر Gogs بنقرة واحدة.
خدمة Git ذاتية الاستضافة بدون عناء مكتوبة بلغة Go — خفيفة الوزن وسريعة وسهلة التشغيل على أي خادم.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gogs؟
Gogs (خدمة Go Git) هي خدمة Git ذاتية الاستضافة مصممة للبساطة والحد الأدنى من استخدام الموارد. مكتوبة بلغة Go، توفر إدارة المستودعات، وتتبع المشكلات، ودعم الويكي، وتنظيم الفريق من خلال واجهة ويب نظيفة، وتعمل بكفاءة حتى على مثيلات VPS الصغيرة.
تُبقي استضافة Gogs الذاتية شفرة المصدر الخاصة بك على البنية التحتية التي تمتلكها، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على منصات استضافة خارجية. يقوم هذا النشر بإقران Gogs مع PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق ويتضمن إعادة توجيه منفذ SSH لسير عمل Git القياسي للدفع والسحب.
الميزات الأساسية في Gogs
استضافة مستودع Git
إدارة كاملة للمستودعات مع تصفح الفروع وسجل الالتزامات وسير عمل طلبات الدمج في واجهة ويب بسيطة.
تتبع المشكلات
متتبع المشكلات المدمج مع التسميات، والمعالم، والإسناد يحافظ على تنظيم عمل المشروع جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية.
وصول Git عبر SSH وHTTPS
يقوم المطورون بالدفع والسحب عبر SSH أو HTTPS باستخدام عملاء Git القياسيين دون أي تغييرات في سير العمل.
الحد الأدنى من استخدام الموارد
يعمل Gogs على أجهزة ذات مواصفات منخفضة، مما يجعله خيارًا عمليًا لاستضافة Git للخوادم الصغيرة والمختبرات المنزلية.
تكاملات Webhook
يدعم Webhook تشغيل أنظمة CI/CD والخدمات الخارجية عند أحداث الدفع لمسارات البناء والنشر الآلية.
لماذا تشغّل Gogs على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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