Smocker هو خادم وهمي (mock server) ووكيل (proxy) مفتوح المصدر لبروتوكول HTTP، مصمم للمهندسين الذين يحتاجون إلى استجابات API واقعية ومحددة (deterministic) أثناء التطوير والاختبار. يحدد المطورون نقاط نهاية وهمية (mock endpoints) بشكل تصريحي في YAML أو JSON، ويعيدون تشغيل السيناريوهات، ويفحصون كل طلب وارد في واجهة مستخدم إدارية مباشرة دون كتابة أي كود وسيط.

تمنح استضافة Smocker ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الفرق بيئة محاكاة مشتركة لاختبارات التكامل، والتحقق من العقود، والعروض التوضيحية، مع تحكم كامل في الوصول إلى الشبكة، وحركة المرور المسجلة، وضمانات وقت التشغيل التي لا يمكن لخدمات المحاكاة العامة (public mocking services) أن تضاهيها.