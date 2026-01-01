نشر Smocker بنقرة واحدة.
خادم HTTP وهمي ووكيل بسيط وفعال مع واجهة مستخدم إدارية مدمجة لاختبار واجهات برمجة التطبيقات وتصحيح أخطائها.
اختر خطة VPS لـ Smocker
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Smocker؟
Smocker هو خادم وهمي (mock server) ووكيل (proxy) مفتوح المصدر لبروتوكول HTTP، مصمم للمهندسين الذين يحتاجون إلى استجابات API واقعية ومحددة (deterministic) أثناء التطوير والاختبار. يحدد المطورون نقاط نهاية وهمية (mock endpoints) بشكل تصريحي في YAML أو JSON، ويعيدون تشغيل السيناريوهات، ويفحصون كل طلب وارد في واجهة مستخدم إدارية مباشرة دون كتابة أي كود وسيط.
تمنح استضافة Smocker ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الفرق بيئة محاكاة مشتركة لاختبارات التكامل، والتحقق من العقود، والعروض التوضيحية، مع تحكم كامل في الوصول إلى الشبكة، وحركة المرور المسجلة، وضمانات وقت التشغيل التي لا يمكن لخدمات المحاكاة العامة (public mocking services) أن تضاهيها.
الميزات الأساسية في Smocker
محاكيات تصريحية
تحديد استجابات HTTP في YAML أو JSON باستخدام مطابقات الطلبات، والقوالب الديناميكية، والسيناريوهات المرتبة لتشغيل اختبارات يمكن التنبؤ بها.
الـ UI الإداري المباشر
فحص كل طلب وارد، وعرض المحاكيات المطابقة، وإعادة تعيين الحالة من لوحة تحكم قائمة على المتصفح مصممة لحلقات التغذية الراجعة السريعة.
وكّل وسجّل
إعادة توجيه الطلبات غير المتطابقة إلى مصدر حقيقي والتقاط الاستجابات كمحاكيات قابلة لإعادة الاستخدام للاختبار دون اتصال.
الجلسات والسجل
تجميع المكالمات في جلسات مسماة لعزل عمليات التشغيل التجريبية، وإعادة تشغيل حركة المرور، ومقارنة السلوك عبر الإصدارات.
التحكم في REST API
إدارة المحاكيات والجلسات والسجل برمجيًا من مسارات CI باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
حاوية خفيفة الوزن
ثنائي Go واحد مجمّع كصورة Docker صغيرة يبدأ في غضون مللي ثوانٍ ويعمل بشكل مريح على أي خطة VPS.
لماذا تشغّل Smocker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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