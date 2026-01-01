Quickwit هو محرك بحث موزع مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust ومصمم خصيصًا لإدارة السجلات والتتبع الموزع وأعباء عمل المراقبة بأي حجم. إنه يفصل الحوسبة عن التخزين، ويفهرس البيانات مباشرة في تخزين الكائنات بحيث يمكن للفرق الاحتفاظ بأشهر أو سنوات من بيانات القياس عن بعد عبر الإنترنت بجزء بسيط من تكلفة مكدسات السجلات التقليدية.

تمنحك استضافة Quickwit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في مسار المراقبة الخاص بك، وتوافقًا أصليًا مع OpenTelemetry وJaeger، ومصدر بيانات Grafana — دون تسعير لكل مضيف، أو قيود على الاحتفاظ بالبيانات، أو الاعتماد على بائع معين المرتبط بمنصات المراقبة كخدمة (SaaS).