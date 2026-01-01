نشر Quickwit بنقرة واحدة.
محرك بحث سحابي أصيل للمراقبة — بديل مفتوح المصدر لـ Datadog و Elasticsearch و Loki و Tempo.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Quickwit؟
Quickwit هو محرك بحث موزع مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust ومصمم خصيصًا لإدارة السجلات والتتبع الموزع وأعباء عمل المراقبة بأي حجم. إنه يفصل الحوسبة عن التخزين، ويفهرس البيانات مباشرة في تخزين الكائنات بحيث يمكن للفرق الاحتفاظ بأشهر أو سنوات من بيانات القياس عن بعد عبر الإنترنت بجزء بسيط من تكلفة مكدسات السجلات التقليدية.
تمنحك استضافة Quickwit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في مسار المراقبة الخاص بك، وتوافقًا أصليًا مع OpenTelemetry وJaeger، ومصدر بيانات Grafana — دون تسعير لكل مضيف، أو قيود على الاحتفاظ بالبيانات، أو الاعتماد على بائع معين المرتبط بمنصات المراقبة كخدمة (SaaS).
الميزات الأساسية في Quickwit
OpenTelemetry أصلي
استوعب السجلات والتتبعات مباشرة عبر OTLP gRPC و HTTP بدون حاويات جانبية أو تعيين مخطط، ثم استعلم عنها في ثوانٍ.
متوافق مع Jaeger
تسمح واجهة برمجة تطبيقات Jaeger gRPC المدمجة لواجهة مستخدم Jaeger والعملاء الحاليين بالاستعلام عن آثار التتبع المدعومة بـ Quickwit دون أي تغييرات في التطبيق.
بحث في جزء من الثانية
توفر الفهرسة المدعومة بتقنية Tantivy استعلامات نصية كاملة ومنظمة عبر تيرابايت من السجلات والنطاقات مع استجابات بزمن وصول منخفض.
الواجهة الخلفية لتخزين الكائنات
يفهرس البيانات مباشرة إلى تخزين متوافق مع S3 بحيث يكون الاحتفاظ بها رخيصًا ومرنًا — احتفظ بأشهر من بيانات القياس عن بعد بدون أقراص SSD باهظة الثمن.
Grafana مصدر بيانات
تحول إضافة Grafana الرسمية Quickwit إلى مصدر من الدرجة الأولى للسجلات والتتبعات جنبًا إلى جنب مع لوحات معلومات Prometheus و Loki.
استيعاب عديم المخطط
يتيح لك الربط الديناميكي استيعاب JSON شبه منظم دون تحديد مخطط مسبقًا، مع مخططات صارمة اختيارية عند الحاجة إليها.
لماذا تشغّل Quickwit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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