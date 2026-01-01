نشر PeerTube بنقرة واحدة.
منصة فيديو موحدة من نظير إلى نظير لنشر ومشاركة مقاطع الفيديو دون الاعتماد على يوتيوب أو بنية تحتية مركزية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PeerTube؟
PeerTube هو منصة استضافة فيديو مجانية ومفتوحة المصدر وموحدة، مبنية كبديل مستقل لـ YouTube و Vimeo. كل نسخة من PeerTube مستقلة ولكنها متصلة ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub، لذا يمكن لمشاهديكم متابعة القنوات من أي خادم PeerTube آخر بينما يعيش كل فيديو وتعليق واشتراك على البنية التحتية التي تتحكمون بها.
يتيح البث من نظير إلى نظير عبر WebRTC للمشاهدين مشاركة النطاق الترددي مع بعضهم البعض، لذلك لا يتسبب فيديو واحد شائع في تعطل خادمك أثناء ذروة حركة المرور. تعمل حزمة PostgreSQL و Redis وخط أنابيب تحويل الترميز بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يمنح المبدعين والمجتمعات ملكية كاملة لمحتواهم وجمهورهم وسياسات الإشراف الخاصة بهم — لا يوجد موجز خوارزمي، لا يوجد إلغاء تحقيق الدخل، لا يوجد وسطاء إعلانيون.
الميزات الأساسية في PeerTube
فيدرالي عبر ActivityPub
يمكن للمشاهدين من أي مثيل PeerTube أو Mastodon أو أي مثيل آخر لـ ActivityPub متابعة قناتك والتعليق ومشاركة مقاطع الفيديو عبر Fediverse.
البث من نظير إلى نظير
يقلل WebRTC المستند إلى المتصفح من عرض النطاق الترددي للخادم عن طريق السماح للمشاهدين بمشاركة أجزاء الفيديو، حتى لا يتسبب تحميل فيروسي في تعطل خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
تحويل ترميز مدمج
ينشئ الترميز التلقائي مستويات جودة متعددة لكل عملية تحميل — من 240 بكسل إلى 4K — دون الحاجة إلى خدمات ترميز خارجية.
البث المباشر و RTMP
بث مباشر من OBS أو أي مشفر متوافق مع RTMP مباشرة إلى قناتك على PeerTube مع التسجيل والإعادات.
إدارة القنوات وقوائم التشغيل
نظّم مقاطع الفيديو في قنوات وقوائم تشغيل وسلاسل، مع صور مصغرة وأوصاف مخصصة، وأذونات للمتعاونين.
API مفتوح وتضمينات
تضمين مقاطع الفيديو في أي مكان باستخدام إطار iframe من سطر واحد والاندماج مع الأدوات الخارجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة بالكامل.
لماذا تشغّل PeerTube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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