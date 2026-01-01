PeerTube هو منصة استضافة فيديو مجانية ومفتوحة المصدر وموحدة، مبنية كبديل مستقل لـ YouTube و Vimeo. كل نسخة من PeerTube مستقلة ولكنها متصلة ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub، لذا يمكن لمشاهديكم متابعة القنوات من أي خادم PeerTube آخر بينما يعيش كل فيديو وتعليق واشتراك على البنية التحتية التي تتحكمون بها.

يتيح البث من نظير إلى نظير عبر WebRTC للمشاهدين مشاركة النطاق الترددي مع بعضهم البعض، لذلك لا يتسبب فيديو واحد شائع في تعطل خادمك أثناء ذروة حركة المرور. تعمل حزمة PostgreSQL و Redis وخط أنابيب تحويل الترميز بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يمنح المبدعين والمجتمعات ملكية كاملة لمحتواهم وجمهورهم وسياسات الإشراف الخاصة بهم — لا يوجد موجز خوارزمي، لا يوجد إلغاء تحقيق الدخل، لا يوجد وسطاء إعلانيون.