خصم يصل إلى 68% على PeerTube

نشر PeerTube بنقرة واحدة.

منصة فيديو موحدة من نظير إلى نظير لنشر ومشاركة مقاطع الفيديو دون الاعتماد على يوتيوب أو بنية تحتية مركزية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر PeerTube بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ PeerTube

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PeerTube؟

PeerTube هو منصة استضافة فيديو مجانية ومفتوحة المصدر وموحدة، مبنية كبديل مستقل لـ YouTube و Vimeo. كل نسخة من PeerTube مستقلة ولكنها متصلة ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub، لذا يمكن لمشاهديكم متابعة القنوات من أي خادم PeerTube آخر بينما يعيش كل فيديو وتعليق واشتراك على البنية التحتية التي تتحكمون بها.

يتيح البث من نظير إلى نظير عبر WebRTC للمشاهدين مشاركة النطاق الترددي مع بعضهم البعض، لذلك لا يتسبب فيديو واحد شائع في تعطل خادمك أثناء ذروة حركة المرور. تعمل حزمة PostgreSQL و Redis وخط أنابيب تحويل الترميز بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يمنح المبدعين والمجتمعات ملكية كاملة لمحتواهم وجمهورهم وسياسات الإشراف الخاصة بهم — لا يوجد موجز خوارزمي، لا يوجد إلغاء تحقيق الدخل، لا يوجد وسطاء إعلانيون.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في PeerTube

فيدرالي عبر ActivityPub

يمكن للمشاهدين من أي مثيل PeerTube أو Mastodon أو أي مثيل آخر لـ ActivityPub متابعة قناتك والتعليق ومشاركة مقاطع الفيديو عبر Fediverse.

البث من نظير إلى نظير

يقلل WebRTC المستند إلى المتصفح من عرض النطاق الترددي للخادم عن طريق السماح للمشاهدين بمشاركة أجزاء الفيديو، حتى لا يتسبب تحميل فيروسي في تعطل خادمك الافتراضي الخاص (VPS).

تحويل ترميز مدمج

ينشئ الترميز التلقائي مستويات جودة متعددة لكل عملية تحميل — من 240 بكسل إلى 4K — دون الحاجة إلى خدمات ترميز خارجية.

البث المباشر و RTMP

بث مباشر من OBS أو أي مشفر متوافق مع RTMP مباشرة إلى قناتك على PeerTube مع التسجيل والإعادات.

إدارة القنوات وقوائم التشغيل

نظّم مقاطع الفيديو في قنوات وقوائم تشغيل وسلاسل، مع صور مصغرة وأوصاف مخصصة، وأذونات للمتعاونين.

API مفتوح وتضمينات

تضمين مقاطع الفيديو في أي مكان باستخدام إطار iframe من سطر واحد والاندماج مع الأدوات الخارجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة بالكامل.

لماذا تشغّل PeerTube على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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