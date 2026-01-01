نشر SolidInvoice بنقرة واحدة.
تطبيق فواتير مفتوح المصدر مبني على Symfony للمستقلين والشركات الصغيرة لإدارة العملاء وعروض الأسعار والمدفوعات.
اختر خطة VPS لـ SolidInvoice
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SolidInvoice؟
SolidInvoice هو تطبيق فواتير مفتوح المصدر مبني على إطار عمل Symfony، مصمم للمستقلين والاستشاريين والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى أداة فوترة نظيفة ومركزة بدون رسوم SaaS شهرية. يغطي سير عمل "من عرض السعر إلى الدفع" بالكامل: إدارة العملاء وجهات الاتصال، إرسال عروض أسعار تتحول إلى فواتير، تتبع المدفوعات، وتكوين الضرائب والعملات لتناسب نطاق سلطتك القضائية.
استضافة SolidInvoice ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات العملاء، وسجل الفواتير، وبيانات الدفع على بنية تحتية تتحكم فيها — لا توجد تسعيرة لكل مستخدم، ولا رسوم لكل فاتورة، ولا وصول لطرف ثالث إلى المعلومات المالية الحساسة. يرشدك معالج التشغيل الأول خلال إعداد قاعدة البيانات وإنشاء حساب المسؤول الأولي، وتخزن خدمة MySQL المرفقة جميع بيانات المعاملات خلف HTTPS المُدار بواسطة Traefik من أول عملية نشر.
الميزات الأساسية في SolidInvoice
عروض الأسعار والفواتير
أصدر عروض أسعار احترافية تتحول إلى فواتير بنقرة واحدة، مما يلغي إدخال البيانات المكررة عبر سير عمل المبيعات إلى الفوترة.
إدارة العملاء
تتبع العملاء وجهات الاتصال وأرصدة الائتمان في دليل مركزي مع سجل فواتير لكل عميل والأرصدة المستحقة.
فواتير متكررة
جدولة الفواتير المتكررة لعملاء الدفع المسبق وفوترة الاشتراكات، مع التوليد التلقائي في الدورة التي تحددها.
تتبع الدفع
سجل المدفوعات الجزئية والكاملة مقابل الفواتير، مع دعم مدمج لبوابات الدفع القابلة للتوصيل مثل Stripe و PayPal.
متعدد العملات والضرائب
فوتر العملاء الدوليين بعملتهم المحلية وقم بتكوين معدلات ضريبية متعددة للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة السلع والخدمات (GST) والهياكل الضريبية الإقليمية.
تم إنشاؤه على Symfony
مدعوم بإطار عمل Symfony PHP الناضج، مما يوفر أساسًا مستقرًا وقابلاً للتوسيع مع سجل حافل بالصيانة طويلة الأمد.
لماذا تشغّل SolidInvoice على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.