SolidInvoice هو تطبيق فواتير مفتوح المصدر مبني على إطار عمل Symfony، مصمم للمستقلين والاستشاريين والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى أداة فوترة نظيفة ومركزة بدون رسوم SaaS شهرية. يغطي سير عمل "من عرض السعر إلى الدفع" بالكامل: إدارة العملاء وجهات الاتصال، إرسال عروض أسعار تتحول إلى فواتير، تتبع المدفوعات، وتكوين الضرائب والعملات لتناسب نطاق سلطتك القضائية.

استضافة SolidInvoice ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات العملاء، وسجل الفواتير، وبيانات الدفع على بنية تحتية تتحكم فيها — لا توجد تسعيرة لكل مستخدم، ولا رسوم لكل فاتورة، ولا وصول لطرف ثالث إلى المعلومات المالية الحساسة. يرشدك معالج التشغيل الأول خلال إعداد قاعدة البيانات وإنشاء حساب المسؤول الأولي، وتخزن خدمة MySQL المرفقة جميع بيانات المعاملات خلف HTTPS المُدار بواسطة Traefik من أول عملية نشر.