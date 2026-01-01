خصم يصل إلى 68% على Navidrome

نشر Navidrome بنقرة واحدة.

خادم بث موسيقى خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يقوم بتشغيل مجموعتك الشخصية في أي مكان عبر المتصفح أو التطبيقات المتوافقة مع Subsonic.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Navidrome بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Navidrome

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Navidrome؟

Navidrome هو خادم بث موسيقى خفيف الوزن وسريع يمنحك وصولاً يشبه Spotify إلى مجموعتك الموسيقية الخاصة من أي جهاز. يقوم تلقائيًا بمسح مجلدات الموسيقى الخاصة بك، ويستخرج البيانات الوصفية، ويقدم ملفات MP3 و FLAC و AAC و OGG و OPUS من خلال واجهة ويب حديثة وواجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Subsonic مدعومة بعشرات تطبيقات الجوال بما في ذلك DSub و Symfonium و Feishin. يدعم المستخدمين المتعددين مما يعني أن كل مستمع يحصل على قوائم التشغيل والتقييمات وإحصائيات الاستماع الخاصة به.

استضافة Navidrome ذاتيًا تعني وصولاً دائمًا إلى كل ألبوم تملكه، بغض النظر عن تغييرات الترخيص أو إغلاق الخدمات. لا توجد رسوم اشتراك، ولا ضغط لجودة الصوت، ولا تتبع سلوكي — فقط موسيقاك، يتم بثها من البنية التحتية الخاصة بك بجودة كاملة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Navidrome

متوافق مع Subsonic API

يعمل مع العشرات من تطبيقات الهاتف المحمول على نظامي iOS و Android، حتى تتمكن من اختيار المشغل المفضل لديك دون أن تكون مقيدًا بعميل احتكاري.

دعم متعدد الأشكال

يبث ملفات MP3 و FLAC و AAC و OGG و OPUS مع تحويل الترميز الفوري لتكييف معدل البت للاتصالات الأبطأ دون فقدان جودة المصدر.

مسح المكتبة التلقائي

يقوم بمسح مجلدات الموسيقى تلقائيًا وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين، مستخرجًا البيانات الوصفية وصور الألبومات لتبقى مكتبتك محدثة كلما أضفت ملفات.

استماع متعدد المستخدمين

يحصل كل مستخدم على قوائم تشغيل مستقلة، وتقييمات بالنجوم، وسجل استماع على خادم مشترك دون التدخل في خصوصية أي شخص آخر.

Last.fm سكروبلينج

يتتبع سجل استماعك إلى Last.fm و ListenBrainz تلقائيًا، مما يحافظ على تحديث عدد مرات التشغيل وملفك الموسيقي.

لماذا تشغّل Navidrome على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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