نشر Navidrome بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يقوم بتشغيل مجموعتك الشخصية في أي مكان عبر المتصفح أو التطبيقات المتوافقة مع Subsonic.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Navidrome؟
Navidrome هو خادم بث موسيقى خفيف الوزن وسريع يمنحك وصولاً يشبه Spotify إلى مجموعتك الموسيقية الخاصة من أي جهاز. يقوم تلقائيًا بمسح مجلدات الموسيقى الخاصة بك، ويستخرج البيانات الوصفية، ويقدم ملفات MP3 و FLAC و AAC و OGG و OPUS من خلال واجهة ويب حديثة وواجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Subsonic مدعومة بعشرات تطبيقات الجوال بما في ذلك DSub و Symfonium و Feishin. يدعم المستخدمين المتعددين مما يعني أن كل مستمع يحصل على قوائم التشغيل والتقييمات وإحصائيات الاستماع الخاصة به.
استضافة Navidrome ذاتيًا تعني وصولاً دائمًا إلى كل ألبوم تملكه، بغض النظر عن تغييرات الترخيص أو إغلاق الخدمات. لا توجد رسوم اشتراك، ولا ضغط لجودة الصوت، ولا تتبع سلوكي — فقط موسيقاك، يتم بثها من البنية التحتية الخاصة بك بجودة كاملة.
الميزات الأساسية في Navidrome
متوافق مع Subsonic API
يعمل مع العشرات من تطبيقات الهاتف المحمول على نظامي iOS و Android، حتى تتمكن من اختيار المشغل المفضل لديك دون أن تكون مقيدًا بعميل احتكاري.
دعم متعدد الأشكال
يبث ملفات MP3 و FLAC و AAC و OGG و OPUS مع تحويل الترميز الفوري لتكييف معدل البت للاتصالات الأبطأ دون فقدان جودة المصدر.
مسح المكتبة التلقائي
يقوم بمسح مجلدات الموسيقى تلقائيًا وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين، مستخرجًا البيانات الوصفية وصور الألبومات لتبقى مكتبتك محدثة كلما أضفت ملفات.
استماع متعدد المستخدمين
يحصل كل مستخدم على قوائم تشغيل مستقلة، وتقييمات بالنجوم، وسجل استماع على خادم مشترك دون التدخل في خصوصية أي شخص آخر.
Last.fm سكروبلينج
يتتبع سجل استماعك إلى Last.fm و ListenBrainz تلقائيًا، مما يحافظ على تحديث عدد مرات التشغيل وملفك الموسيقي.
لماذا تشغّل Navidrome على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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