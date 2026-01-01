نشر Thruk بنقرة واحدة.
واجهة ويب لمراقبة متعددة الخلفيات لـ Naemon و Nagios و Icinga و Shinken مبنية على واجهة برمجة تطبيقات Livestatus.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Thruk؟
Thruk هو واجهة ويب مستقلة وغنية بالميزات للمراقبة، مبنية على Livestatus API. إنه يحل محل Nagios CGI القديم بواجهة مستخدم (UI) سريعة وحديثة ويضيف إمكانيات لم يقدمها Nagios الأساسي أبدًا — عروض صفحات عبر ملايين الخدمات، ولوحات معلومات متوافقة مع الجوّال، وعمليات الأعمال، وتقارير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، و REST API قوي.
تتيح لك استضافة Thruk ذاتيًا على VPS الخاص بك دمج كل من Naemon و Nagios و Icinga و Shinken الخلفية خلف واجهة موحدة. يأتي هذا القالب مع توزيع OMD Labs، لذلك تحصل أيضًا على نواة Naemon جاهزة للاستعلام، ورسوم بيانية لأداء RRD، والنظام البيئي الكامل لإضافات Thruk بدون تجميع يدوي.
الميزات الأساسية في Thruk
دعم الواجهات الخلفية المتعددة
استعلم عن مثيلات Naemon و Nagios و Icinga و Shinken في وقت واحد وقدمها كعرض حالة موحد واحد.
نواة Naemon المجمعة
يأتي مع واجهة خلفية عاملة لـ Naemon، ورسوم بيانية لأداء RRD، و Apache بحيث تحتوي واجهة المستخدم الويب على بيانات مباشرة من أول تشغيل.
عمليات الأعمال
تجميع المئات من الفحوصات منخفضة المستوى في خدمات أعمال منطقية تظهر تأثيرًا حقيقيًا بدلاً من ضوضاء المضيف الخام.
تقارير SLA
إنشاء تقارير التوفر والانقطاع واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) بصيغة PDF أو Excel مباشرة من واجهة المستخدم على الويب بدون أدوات إعداد تقارير خارجية.
REST API
أتمتة لوحات المعلومات، وفترات التوقف، والإقرارات من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة تعكس كل إمكانية لواجهة المستخدم.
واجهة مستخدم متوافقة مع الجوال
تتيح لوحات المعلومات المتجاوبة وواجهة الهاتف المحمول المخصصة للمشغلين فرز الحوادث من هاتف أو جهاز لوحي أثناء المناوبة.
لماذا تشغّل Thruk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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