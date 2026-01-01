Thruk هو واجهة ويب مستقلة وغنية بالميزات للمراقبة، مبنية على Livestatus API. إنه يحل محل Nagios CGI القديم بواجهة مستخدم (UI) سريعة وحديثة ويضيف إمكانيات لم يقدمها Nagios الأساسي أبدًا — عروض صفحات عبر ملايين الخدمات، ولوحات معلومات متوافقة مع الجوّال، وعمليات الأعمال، وتقارير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، و REST API قوي.

تتيح لك استضافة Thruk ذاتيًا على VPS الخاص بك دمج كل من Naemon و Nagios و Icinga و Shinken الخلفية خلف واجهة موحدة. يأتي هذا القالب مع توزيع OMD Labs، لذلك تحصل أيضًا على نواة Naemon جاهزة للاستعلام، ورسوم بيانية لأداء RRD، والنظام البيئي الكامل لإضافات Thruk بدون تجميع يدوي.