Reitti هو تطبيق ذاتي الاستضافة لتتبع المواقع والخط الزمني يمنحك بديلاً خاصًا لـ Google Timeline. يمكنك استيراد سجلاتك الحالية من صادرات Google Maps Timeline وملفات GPX و GeoJSON، أو تغذية المواقع المباشرة من تطبيقات الهاتف مثل OwnTracks و GPSLogger لبناء سجل مستمر لأماكن تواجدك.

يكتشف Reitti تلقائيًا الأماكن والرحلات الهامة، ثم يعرضها بصريًا على خريطة تفاعلية مع جداول زمنية يومية وإحصائيات الحركة. نظرًا لأن كل شيء يعمل على خادمك الخاص، فإن سجل موقعك التفصيلي لا يغادر بنيتك التحتية أبدًا ولا يتم استخدامه للإعلانات. يجمع هذا القالب قاعدة بيانات PostGIS للاستعلامات الجغرافية المكانية، وذاكرة تخزين مؤقت Redis، وذاكرة تخزين مؤقت مجمعة لخرائط البلاط (map tile cache) بحيث يعمل النظام بأكمله معًا فورًا.