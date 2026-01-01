نشر Reitti بنقرة واحدة.
منصة لتتبع المواقع والخط الزمني ذاتية الاستضافة تحافظ على خصوصية سجل تحركاتك كبديل لـ Google Timeline.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Reitti؟
Reitti هو تطبيق ذاتي الاستضافة لتتبع المواقع والخط الزمني يمنحك بديلاً خاصًا لـ Google Timeline. يمكنك استيراد سجلاتك الحالية من صادرات Google Maps Timeline وملفات GPX و GeoJSON، أو تغذية المواقع المباشرة من تطبيقات الهاتف مثل OwnTracks و GPSLogger لبناء سجل مستمر لأماكن تواجدك.
يكتشف Reitti تلقائيًا الأماكن والرحلات الهامة، ثم يعرضها بصريًا على خريطة تفاعلية مع جداول زمنية يومية وإحصائيات الحركة. نظرًا لأن كل شيء يعمل على خادمك الخاص، فإن سجل موقعك التفصيلي لا يغادر بنيتك التحتية أبدًا ولا يتم استخدامه للإعلانات. يجمع هذا القالب قاعدة بيانات PostGIS للاستعلامات الجغرافية المكانية، وذاكرة تخزين مؤقت Redis، وذاكرة تخزين مؤقت مجمعة لخرائط البلاط (map tile cache) بحيث يعمل النظام بأكمله معًا فورًا.
الميزات الأساسية في Reitti
استيراد متعدد المصادر
استورد السجل من صادرات المخطط الزمني لخرائط جوجل، وملفات GPX، و GeoJSON، أو بث البيانات المباشرة من OwnTracks و GPSLogger.
تحديد الموقع الأوتوماتيكي
Reitti يحلل نقاطك الأولية لاكتشاف الأماكن الهامة والمواقع التي تمت زيارتها دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.
رؤى الرحلات والسفر
تُجمع التنقلات في رحلات بمسافات ومدد وأنماط نقل، بحيث يبدو خطك الزمني كدفتر يوميات.
الخط الزمني التفاعلي للخريطة
تصفح أي يوم على خريطة تفاعلية تتضمن المسارات والمحطات وجدولًا زمنيًا تسلسليًا لنشاطك.
الخصوصية ذاتية الاستضافة
جميع بيانات الموقع تبقى في قاعدة بيانات PostGIS الخاصة بك، ولا تتم مشاركتها أبدًا مع Google أو استخدامها للإعلان.
لماذا تشغّل Reitti على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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