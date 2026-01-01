فلاروم هو منصة منتديات من الجيل التالي تعيد تصور النقاش عبر الإنترنت للويب الحديث. تم بناؤه بنهج يعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، ويقدم تجربة أنيقة وسريعة وبديهية تشجع على المحادثات الهادفة. على عكس برامج المنتديات التقليدية التي تبدو قديمة ومعقدة، يجمع فلاروم بين التحديثات في الوقت الفعلي، والتمرير اللانهائي، ونظام إضافات قوي في واجهة نظيفة وخالية من التشتيت.

تمنحك استضافة فلاروم ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات مجتمعك، ولا توجد رسوم لكل مستخدم، وحرية تثبيت أي من أكثر من 200 إضافة مجتمعية. مع قيام MySQL بمعالجة تخزين البيانات وتوفر أكثر من 41 حزمة ترجمة، يتوسع فلاروم من مجموعات الهوايات المتخصصة إلى المجتمعات المهنية الكبيرة.