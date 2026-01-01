نشر Flarum بتثبيت بنقرة واحدة.
برنامج منتدى حديث وأنيق ومفتوح المصدر لبناء مجتمعات إلكترونية متفاعلة ومزدهرة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Flarum؟
فلاروم هو منصة منتديات من الجيل التالي تعيد تصور النقاش عبر الإنترنت للويب الحديث. تم بناؤه بنهج يعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، ويقدم تجربة أنيقة وسريعة وبديهية تشجع على المحادثات الهادفة. على عكس برامج المنتديات التقليدية التي تبدو قديمة ومعقدة، يجمع فلاروم بين التحديثات في الوقت الفعلي، والتمرير اللانهائي، ونظام إضافات قوي في واجهة نظيفة وخالية من التشتيت.
تمنحك استضافة فلاروم ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات مجتمعك، ولا توجد رسوم لكل مستخدم، وحرية تثبيت أي من أكثر من 200 إضافة مجتمعية. مع قيام MySQL بمعالجة تخزين البيانات وتوفر أكثر من 41 حزمة ترجمة، يتوسع فلاروم من مجموعات الهوايات المتخصصة إلى المجتمعات المهنية الكبيرة.
الميزات الأساسية في Flarum
تصميم يعتمد على الهاتف المحمول أولاً
واجهة متجاوبة مصممة من الألف إلى الياء للأجهزة المحمولة، توفر تجربة سلسة على أي حجم شاشة.
نظام بيئي غني للإضافات
أكثر من 200 إضافة مجتمعية تتيح لك إضافة تسجيل الدخول الاجتماعي والاشتراكات واستطلاعات الرأي والمزيد دون الحاجة لتعديل الكود الأساسي.
تحديثات في الوقت الفعلي
المناقشات تتحدث مباشرة دون الحاجة لتحديث الصفحة، مما يحافظ على سرعة المحادثات وجاذبيتها للمجتمعات النشطة.
تنظيم قائم على الوسوم
نظام وسم مرن يتيح لك تصنيف المناقشات ويسمح للمستخدمين بمتابعة المواضيع التي تهمهم فقط.
إشراف قوي
تمنح أدوات الإبلاغ المضمنة والتعليق وإدارة المستخدمين المشرفين تحكمًا دقيقًا في صحة المجتمع.
لماذا تشغّل Flarum على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
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