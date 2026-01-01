نشر PowerDNS-Admin بنقرة واحدة.
واجهة ويب حديثة لإدارة مناطق PowerDNS والسجلات والمستخدمين والتحكم في الوصول من لوحة تحكم واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PowerDNS-Admin؟
PowerDNS-Admin هو واجهة ويب مفتوحة المصدر لخادم PowerDNS الموثوق به لنظام أسماء النطاقات (DNS)، مما يمنحك واجهة مستخدم سهلة لإدارة مناطق DNS الأمامية والعكسية، والسجلات، والقوالب، ومفاتيح DNSSEC دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين أو إنشاء استدعاءات API يدويًا. وهو يدعم التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، والأذونات لكل منطقة، وتسجيل الأنشطة، والمصادقة عبر LDAP و SAML و OAuth (جوجل، جيت هاب، أزور، أوبن آي دي)، والحسابات المحلية المدمجة مع مصادقة ثنائية اختيارية.
يجمع هذا القالب PowerDNS-Admin مع خادم PowerDNS موثوق به وواجهة خلفية MariaDB، لتحصل على حزمة استضافة DNS متكاملة بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). تضع الاستضافة الذاتية خوادم الأسماء وبيانات المنطقة وواجهة برمجة تطبيقات DNS بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل منطقة ودون الحاجة إلى مزود DNS خارجي.
الميزات الأساسية في PowerDNS-Admin
واجهة مستخدم إدارة المناطق
إنشاء وتعديل وحذف مناطق وسجلات DNS الأمامية والعكسية من خلال لوحة تحكم ويب نظيفة بدلاً من تحرير ملفات المناطق أو استدعاء واجهات برمجة التطبيقات الخام.
خادم PowerDNS المضمن
يتضمن خادم PowerDNS موثوقًا جاهزًا للاستخدام مع تمكين واجهة برمجة تطبيقات HTTP وموصل مسبقًا بواجهة المستخدم الإدارية، لذا فإن المكدس جاهز للعمل فورًا.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
قم بتعيين المسؤولين والمشغلين والمستخدمين على مستوى النطاق بأذونات دقيقة لكل نطاق حتى تتمكن الفرق من إدارة DNS دون مشاركة حساب مسؤول فائق واحد.
مصادقة المؤسسة
تكامل مع أنظمة الهوية الحالية باستخدام LDAP و SAML و OAuth (جوجل، جيت هاب، أزور، OpenID)، والمصادقة الثنائية الاختيارية TOTP للحسابات المحلية.
تسجيل الأنشطة والتدقيق
يتم تسجيل كل تغيير في المنطقة والسجل مع المستخدم المسؤول، مما يمنحك مسار تدقيق كاملاً للامتثال وحوادث استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
قوالب النطاق و IDN
قوالب المنطقة القابلة لإعادة الاستخدام تسرع عملية إعداد النطاقات الجديدة، بينما يدعم IDN و Punycode الكامل أسماء النطاقات الدولية دون الحاجة إلى تحويل يدوي.
لماذا تشغّل PowerDNS-Admin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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