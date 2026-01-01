خصم يصل إلى 68% على PowerDNS-Admin

نشر PowerDNS-Admin بنقرة واحدة.

واجهة ويب حديثة لإدارة مناطق PowerDNS والسجلات والمستخدمين والتحكم في الوصول من لوحة تحكم واحدة.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر PowerDNS-Admin بنقرة واحدة.

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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
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تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
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تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PowerDNS-Admin؟

PowerDNS-Admin هو واجهة ويب مفتوحة المصدر لخادم PowerDNS الموثوق به لنظام أسماء النطاقات (DNS)، مما يمنحك واجهة مستخدم سهلة لإدارة مناطق DNS الأمامية والعكسية، والسجلات، والقوالب، ومفاتيح DNSSEC دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين أو إنشاء استدعاءات API يدويًا. وهو يدعم التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، والأذونات لكل منطقة، وتسجيل الأنشطة، والمصادقة عبر LDAP و SAML و OAuth (جوجل، جيت هاب، أزور، أوبن آي دي)، والحسابات المحلية المدمجة مع مصادقة ثنائية اختيارية.

يجمع هذا القالب PowerDNS-Admin مع خادم PowerDNS موثوق به وواجهة خلفية MariaDB، لتحصل على حزمة استضافة DNS متكاملة بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). تضع الاستضافة الذاتية خوادم الأسماء وبيانات المنطقة وواجهة برمجة تطبيقات DNS بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل منطقة ودون الحاجة إلى مزود DNS خارجي.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في PowerDNS-Admin

واجهة مستخدم إدارة المناطق

إنشاء وتعديل وحذف مناطق وسجلات DNS الأمامية والعكسية من خلال لوحة تحكم ويب نظيفة بدلاً من تحرير ملفات المناطق أو استدعاء واجهات برمجة التطبيقات الخام.

خادم PowerDNS المضمن

يتضمن خادم PowerDNS موثوقًا جاهزًا للاستخدام مع تمكين واجهة برمجة تطبيقات HTTP وموصل مسبقًا بواجهة المستخدم الإدارية، لذا فإن المكدس جاهز للعمل فورًا.

التحكم في الوصول المستند إلى الدور

قم بتعيين المسؤولين والمشغلين والمستخدمين على مستوى النطاق بأذونات دقيقة لكل نطاق حتى تتمكن الفرق من إدارة DNS دون مشاركة حساب مسؤول فائق واحد.

مصادقة المؤسسة

تكامل مع أنظمة الهوية الحالية باستخدام LDAP و SAML و OAuth (جوجل، جيت هاب، أزور، OpenID)، والمصادقة الثنائية الاختيارية TOTP للحسابات المحلية.

تسجيل الأنشطة والتدقيق

يتم تسجيل كل تغيير في المنطقة والسجل مع المستخدم المسؤول، مما يمنحك مسار تدقيق كاملاً للامتثال وحوادث استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قوالب النطاق و IDN

قوالب المنطقة القابلة لإعادة الاستخدام تسرع عملية إعداد النطاقات الجديدة، بينما يدعم IDN و Punycode الكامل أسماء النطاقات الدولية دون الحاجة إلى تحويل يدوي.

لماذا تشغّل PowerDNS-Admin على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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