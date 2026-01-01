نشر Browserless بتثبيت بنقرة واحدة.
متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة مع واجهة REST و WebSocket API لاستخلاص بيانات الويب، وإنشاء ملفات PDF، والاختبار الآلي.
اختر خطة VPS لـ Browserless
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Browserless؟
تحول Browserless متصفح Chrome بدون واجهة مستخدم رسومية إلى خدمة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة، مما يزيل تعقيد إدارة عمليات المتصفح، وتسرب الذاكرة، وتعارضات التبعيات داخل تطبيقاتك الخاصة. يتصل المطورون عبر واجهة REST API أو WebSocket باستخدام Puppeteer أو Playwright أو Selenium — تتولى Browserless دورة حياة الجلسة، وتنظيف الموارد، والتنفيذ المتزامن تلقائيًا.
يمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تكوين المتصفح، ووكلاء المستخدم، وإعدادات الوكيل مع التخلص من رسوم كل طلب التي تفرضها خدمات أتمتة المتصفح السحابية. تبقى منطق الاستخراج الحساس والبيانات المستخرجة ضمن البنية التحتية الخاصة بك، ويمكنك ضبط حدود التزامن لتتناسب مع الموارد المتاحة.
الميزات الأساسية في Browserless
REST و WebSocket API
التحكم في Chrome برمجيًا عبر HTTP أو WebSocket، متوافق مع Puppeteer و Playwright و Selenium دون تغيير التعليمات البرمجية الموجودة لديك.
إنشاء ملفات PDF ولقطات الشاشة
عرض أي عنوان URL أو HTML إلى ملف PDF أو لقطة شاشة مثالية بالبكسل مع خيارات مرنة لإطار العرض وحجم الورق واستهداف العناصر.
إدارة الجلسات المتزامنة
يقوم Browserless بجدولة وإدارة جلسات متصفح متعددة ومتوازية، وينظف الموارد تلقائيًا بحيث لا ينفد المضيف الخاص بك من الذاكرة أبدًا.
المصادقة المعتمدة على الرمز
يقيد رمز API الذي تم إنشاؤه مسبقًا الوصول إلى خدمة المتصفح الخاصة بك، مما يمنع الاستخدام غير المصرح به لموارد الحوسبة الخاصة بك.
كشط عرض جافاسكريبت
ينفذ جافاسكريبت كاملة من جانب العميل على الصفحات المستهدفة، مما يجعل من الممكن استخراج البيانات من تطبيقات الصفحة الواحدة (SPAs) والمحتوى المحمل ديناميكيًا الذي لا يمكن للمكشطات الثابتة الوصول إليه.
لماذا تشغّل Browserless على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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