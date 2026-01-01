خصم يصل إلى 68% على jfa-go

نشر jfa-go بنقرة واحدة.

إدارة المستخدمين القائمة على الدعوات لـ Jellyfin مع ملفات تعريف، وإعادة تعيين كلمات المرور، وإشعارات متعددة القنوات.

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نشر jfa-go بنقرة واحدة.

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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
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8 نواة vCPU
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تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام jfa-go؟

jfa-go هو رفيق لإدارة المستخدمين مستضاف ذاتيًا لـ Jellyfin (مع دعم ثانوي لـ Emby) يحل محل إنشاء الحسابات يدويًا بروابط دعوة قابلة للمشاركة. يمكن لكل دعوة تطبيق ملف تعريف Jellyfin يتحكم في الوصول إلى المكتبة، وحدود تحويل الترميز (transcoding)، وإعدادات الخادم الأخرى، بينما تمنح خيارات حدود الاستخدام، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وقواعد كلمات المرور، و CAPTCHA المسؤولين تحكمًا صارمًا في من يسجل وكيف.

تزيل استضافة jfa-go ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع Jellyfin صعوبة ضم العائلة أو الأصدقاء أو الداعمين المدفوعين، وتضيف تدفقات إعادة تعيين كلمة المرور التي تعمل مع ميزة "نسيت كلمة المرور" الأصلية في Jellyfin، وتربط إشعارات المستخدمين بـ Discord و Telegram و Matrix والبريد الإلكتروني دون إعطاء أي بيانات لخدمات الطرف الثالث.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في jfa-go

التسجيل بالدعوة

إنشاء روابط دعوة قابلة للمشاركة مع حدود الاستخدام وتواريخ انتهاء الصلاحية وملفات تعريف Jellyfin لكل رابط، بحيث يحصل كل ضيف على الوصول الصحيح تلقائيًا.

إعادة تعيين كلمة المرور ذاتيًا

الربط بمسار "نسيت كلمة المرور" الخاص بـ Jellyfin أو عرض صفحة "حسابي" حتى يتمكن المستخدمون من إعادة تعيين بيانات الاعتماد دون الحاجة إلى الاتصال بمسؤول.

إشعارات متعددة القنوات

تواصل مع المستخدمين عبر ديسكورد، تيليجرام، ماتريكس، أو البريد الإلكتروني للحصول على تحذيرات انتهاء الصلاحية، والإعلانات، وأحداث الحساب باستخدام قوالب ماركداون.

إدارة المستخدمين بالجملة

اعرض كل حسابات Jellyfin في لوحة تحكم واحدة وقم بتمكين المستخدمين أو تعطيلهم أو حذفهم أو إعادة تحديد ملفاتهم الشخصية بشكل مجمع بدلاً من واحد تلو الآخر.

قواعد انتهاء صلاحية الحساب

أرفق تاريخ انتهاء صلاحية محدد بوقت للدعوات بحيث يتم تعطيل أو حذف عضويات التجربة أو المدفوعة تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

مزامنة Ombi و Jellyseerr

حافظ على مزامنة أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل الاتصال بين jfa-go و Ombi و Jellyseerr حتى تظل الطلبات مرتبطة بالحساب الصحيح.

لماذا تشغّل jfa-go على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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