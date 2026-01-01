jfa-go هو رفيق لإدارة المستخدمين مستضاف ذاتيًا لـ Jellyfin (مع دعم ثانوي لـ Emby) يحل محل إنشاء الحسابات يدويًا بروابط دعوة قابلة للمشاركة. يمكن لكل دعوة تطبيق ملف تعريف Jellyfin يتحكم في الوصول إلى المكتبة، وحدود تحويل الترميز (transcoding)، وإعدادات الخادم الأخرى، بينما تمنح خيارات حدود الاستخدام، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وقواعد كلمات المرور، و CAPTCHA المسؤولين تحكمًا صارمًا في من يسجل وكيف.

تزيل استضافة jfa-go ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع Jellyfin صعوبة ضم العائلة أو الأصدقاء أو الداعمين المدفوعين، وتضيف تدفقات إعادة تعيين كلمة المرور التي تعمل مع ميزة "نسيت كلمة المرور" الأصلية في Jellyfin، وتربط إشعارات المستخدمين بـ Discord و Telegram و Matrix والبريد الإلكتروني دون إعطاء أي بيانات لخدمات الطرف الثالث.