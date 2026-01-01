نشر Glance بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خفيفة الوزن مستضافة ذاتيًا تجمع خلاصات RSS، والطقس، وإحصائيات الخادم، والمزيد في عرض واحد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Glance؟
Glance هي لوحة تحكم مبنية بلغة Go ومستضافة ذاتيًا، تقوم بتركيز تدفقات معلوماتك المهمة في صفحة واحدة قابلة للتخصيص. تدعم مجموعة واسعة من الودجات — خلاصات RSS، توقعات الطقس، Hacker News، Reddit، قنوات يوتيوب، إحصائيات الخادم، حالة حاويات Docker، والمزيد — وكلها تتحدث في الوقت الفعلي مع بصمة موارد ضئيلة.
استضافة Glance على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية تدفقات بياناتك الشخصية ويسمح بالاندماج مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات الداخلية غير المتاحة للبدائل المستضافة سحابيًا. يتم إنشاء تهيئة افتراضية تلقائيًا عند التشغيل الأول حتى تتمكن من الوصول إلى لوحة تحكم عاملة فور النشر.
الميزات الأساسية في Glance
تجميع موحد للخلاصات
اسحب خلاصات RSS، ومنشورات Reddit، وأخبار Hacker، وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي إلى عرض لوحة تحكم واحد قابل للتمرير.
مراقبة الخادم والحاويات
راقب حالة حاويات Docker ومقاييس الخادم جنبًا إلى جنب مع خلاصات المحتوى الخاصة بك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.
مكتبة عناصر واجهة مستخدم واسعة
التقويم، الطقس، بيانات السوق، قنوات يوتيوب، وبثوث تويتش متوفرة كأدوات قابلة للتخصيص.
ثنائي Go خفيف الوزن
تم بناؤه بلغة Go لاستهلاك أدنى من الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية، ويعمل Glance بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى على خادم VPS مشترك.
تكاملات واجهة برمجة التطبيقات المخصصة
ربط واجهات برمجة التطبيقات الداخلية ومصادر البيانات الخاصة لعرض المقاييس الخاصة التي لا يمكن للوحات المعلومات المستضافة الوصول إليها.
لماذا تشغّل Glance على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.