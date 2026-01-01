Glance هي لوحة تحكم مبنية بلغة Go ومستضافة ذاتيًا، تقوم بتركيز تدفقات معلوماتك المهمة في صفحة واحدة قابلة للتخصيص. تدعم مجموعة واسعة من الودجات — خلاصات RSS، توقعات الطقس، Hacker News، Reddit، قنوات يوتيوب، إحصائيات الخادم، حالة حاويات Docker، والمزيد — وكلها تتحدث في الوقت الفعلي مع بصمة موارد ضئيلة.

استضافة Glance على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية تدفقات بياناتك الشخصية ويسمح بالاندماج مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات الداخلية غير المتاحة للبدائل المستضافة سحابيًا. يتم إنشاء تهيئة افتراضية تلقائيًا عند التشغيل الأول حتى تتمكن من الوصول إلى لوحة تحكم عاملة فور النشر.