نشر Kutt بنقرة واحدة.
أداة اختصار عناوين URL حديثة ومفتوحة المصدر مع نطاقات مخصصة، وتحليلات النقرات، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kutt؟
Kutt هو أداة اختصار روابط ذاتية الاستضافة تمنحك تحكمًا كاملاً في روابطك المختصرة وبيانات التحليلات ووصول المستخدمين. أنشئ عناوين URL مختصرة ذات علامة تجارية على نطاقك الخاص، وتتبع إحصائيات النقرات لكل رابط، وقم بإدارة كل شيء من خلال واجهة إدارة نظيفة — دون إرسال البيانات إلى خدمات تجارية مثل Bitly أو TinyURL.
أبعد من الاختصار الأساسي، يتيح لك Kutt حماية الروابط بكلمات مرور، وتعيين تواريخ انتهاء صلاحية تلقائية، وإدارة المستخدمين المسجلين. واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة وإضافات متصفح لـ Chrome و Firefox تجعل من السهل دمج إنشاء الروابط في سير العمل الحالي. الاستضافة الذاتية تعني أن بيانات روابطك تظل خاصة ولا تدفع أي رسوم لكل نقرة.
الميزات الأساسية في Kutt
دعم الدومين المخصص
قدّم روابط قصيرة من نطاقك الخاص ذي العلامة التجارية، حتى يعزز كل رابط تشاركه هويتك بدلاً من خدمة طرف ثالث.
التحليلات على مستوى الرابط
تتبع عدد النقرات، والمصادر، والدول، والأجهزة لكل رابط مختصر لقياس مدى الوصول وأداء الحملة.
روابط محمية بكلمة مرور
أضف كلمة مرور اختيارية لأي رابط بحيث لا يتمكن من الوصول إلى عنوان URL الوجهة إلا الأشخاص الذين يملكون كلمة المرور.
انتهاء صلاحية الرابط
قم بتعيين تاريخ انتهاء صلاحية تلقائي لأي رابط ويتوقف عن العمل دون أي تدخل يدوي — مفيد للحملات الحساسة للوقت.
REST API
أنشئ الروابط وادِرها واحذفها برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة الميزات، مما يسهل دمج Kutt في تطبيقاتك وخطوط عملك.
إدارة المستخدمين
تتيح لك لوحة تحكم المسؤول إدارة المستخدمين المسجلين وجميع الروابط على مستوى النظام، مع تعطيل التسجيل والوصول المجهول بشكل افتراضي.
لماذا تشغّل Kutt على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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