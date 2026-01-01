Kutt هو أداة اختصار روابط ذاتية الاستضافة تمنحك تحكمًا كاملاً في روابطك المختصرة وبيانات التحليلات ووصول المستخدمين. أنشئ عناوين URL مختصرة ذات علامة تجارية على نطاقك الخاص، وتتبع إحصائيات النقرات لكل رابط، وقم بإدارة كل شيء من خلال واجهة إدارة نظيفة — دون إرسال البيانات إلى خدمات تجارية مثل Bitly أو TinyURL.

أبعد من الاختصار الأساسي، يتيح لك Kutt حماية الروابط بكلمات مرور، وتعيين تواريخ انتهاء صلاحية تلقائية، وإدارة المستخدمين المسجلين. واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة وإضافات متصفح لـ Chrome و Firefox تجعل من السهل دمج إنشاء الروابط في سير العمل الحالي. الاستضافة الذاتية تعني أن بيانات روابطك تظل خاصة ولا تدفع أي رسوم لكل نقرة.