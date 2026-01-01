SillyTavern هو واجهة محلية مفتوحة المصدر تتيح للمستخدمين المتقدمين الدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر كل الواجهات الخلفية الرئيسية لـ LLM تقريبًا، بما في ذلك OpenAI، وAnthropic Claude، وOpenRouter، وKoboldAI، وMistral، وNovelAI، والنماذج المستضافة محليًا. على عكس تطبيقات الدردشة الخاصة بالبائعين، فإنه يركز على المحادثات الموجهة بالشخصيات، ولعب الأدوار طويل الأمد، والكتابة الإبداعية، مع تحكم عميق في المطالبات، ومعلمات أخذ العينات، ومعالجة السياق.

استضافة SillyTavern ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية كل سجل دردشة، وبطاقة شخصية، وكتاب معلومات لحسابك، ويتيح لك تبديل المزودين بحرية، ويزيل قيود المحادثة وفلاتر المحتوى التي تفرضها البدائل المستضافة. تظل مفاتيح API للنماذج الخارجية على خادمك بدلاً من لصقها في واجهة مستخدم تابعة لجهة خارجية.