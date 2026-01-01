نشر SillyTavern بنقرة واحدة.
واجهة أمامية لنموذج اللغة الكبير (LLM) للمستخدمين المتقدمين، توحد عشرات الواجهات الخلفية للذكاء الاصطناعي للنصوص والصور والصوت في واجهة دردشة واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SillyTavern؟
SillyTavern هو واجهة محلية مفتوحة المصدر تتيح للمستخدمين المتقدمين الدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر كل الواجهات الخلفية الرئيسية لـ LLM تقريبًا، بما في ذلك OpenAI، وAnthropic Claude، وOpenRouter، وKoboldAI، وMistral، وNovelAI، والنماذج المستضافة محليًا. على عكس تطبيقات الدردشة الخاصة بالبائعين، فإنه يركز على المحادثات الموجهة بالشخصيات، ولعب الأدوار طويل الأمد، والكتابة الإبداعية، مع تحكم عميق في المطالبات، ومعلمات أخذ العينات، ومعالجة السياق.
استضافة SillyTavern ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية كل سجل دردشة، وبطاقة شخصية، وكتاب معلومات لحسابك، ويتيح لك تبديل المزودين بحرية، ويزيل قيود المحادثة وفلاتر المحتوى التي تفرضها البدائل المستضافة. تظل مفاتيح API للنماذج الخارجية على خادمك بدلاً من لصقها في واجهة مستخدم تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في SillyTavern
دعم الواجهات الخلفية المتعددة
ربط OpenAI و Claude و OpenRouter و KoboldAI و Mistral و NovelAI وخوادم النماذج المحلية من خلال واجهة واحدة دون الحاجة إلى التعامل مع عملاء منفصلين لكل مزود.
بطاقات الشخصيات
استورد، عدّل، وشارك بطاقات شخصيات مدمجة بصيغة PNG مع شخصياتها، وحوارات نموذجية، وسمات شخصية تؤدي إلى استجابات متسقة داخل الشخصية.
محادثات جماعية
إجراء محادثات مع شخصيات ذكاء اصطناعي متعددة في سلسلة محادثات واحدة، مع ترتيب أدوار قابل للتكوين وإعدادات إنشاء خاصة بكل شخصية للسرديات المتفرعة.
معلومات العالم وكتب المعرفة
قم بحقن المعلومات الخلفية وتفاصيل الموقع والحقائق المتكررة في المطالبة فقط عندما تظهر الكلمات الرئيسية ذات الصلة، مع الحفاظ على كفاءة نوافذ السياق في القصص الطويلة.
النظام البيئي للإضافات
دمج توليد الصور عبر Stable Diffusion أو ComfyUI، وأصوات تحويل النص إلى كلام، والتلخيص، وتخزين المتجهات، وعشرات من إضافات المجتمع.
التحكم الكامل في المطالبة
تحرير مطالبات النظام، وقوالب التعليمات، ومعلمات العينات، وتنسيق السياق مباشرةً، مما يمنح المستخدمين المتقدمين نفس التحكم الذي سيحصلون عليه من واجهة برمجة تطبيقات خام.
لماذا تشغّل SillyTavern على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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