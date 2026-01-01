خصم يصل إلى 68% على SillyTavern

نشر SillyTavern بنقرة واحدة.

واجهة أمامية لنموذج اللغة الكبير (LLM) للمستخدمين المتقدمين، توحد عشرات الواجهات الخلفية للذكاء الاصطناعي للنصوص والصور والصوت في واجهة دردشة واحدة.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر SillyTavern بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ SillyTavern

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SillyTavern؟

SillyTavern هو واجهة محلية مفتوحة المصدر تتيح للمستخدمين المتقدمين الدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر كل الواجهات الخلفية الرئيسية لـ LLM تقريبًا، بما في ذلك OpenAI، وAnthropic Claude، وOpenRouter، وKoboldAI، وMistral، وNovelAI، والنماذج المستضافة محليًا. على عكس تطبيقات الدردشة الخاصة بالبائعين، فإنه يركز على المحادثات الموجهة بالشخصيات، ولعب الأدوار طويل الأمد، والكتابة الإبداعية، مع تحكم عميق في المطالبات، ومعلمات أخذ العينات، ومعالجة السياق.

استضافة SillyTavern ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية كل سجل دردشة، وبطاقة شخصية، وكتاب معلومات لحسابك، ويتيح لك تبديل المزودين بحرية، ويزيل قيود المحادثة وفلاتر المحتوى التي تفرضها البدائل المستضافة. تظل مفاتيح API للنماذج الخارجية على خادمك بدلاً من لصقها في واجهة مستخدم تابعة لجهة خارجية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في SillyTavern

دعم الواجهات الخلفية المتعددة

ربط OpenAI و Claude و OpenRouter و KoboldAI و Mistral و NovelAI وخوادم النماذج المحلية من خلال واجهة واحدة دون الحاجة إلى التعامل مع عملاء منفصلين لكل مزود.

بطاقات الشخصيات

استورد، عدّل، وشارك بطاقات شخصيات مدمجة بصيغة PNG مع شخصياتها، وحوارات نموذجية، وسمات شخصية تؤدي إلى استجابات متسقة داخل الشخصية.

محادثات جماعية

إجراء محادثات مع شخصيات ذكاء اصطناعي متعددة في سلسلة محادثات واحدة، مع ترتيب أدوار قابل للتكوين وإعدادات إنشاء خاصة بكل شخصية للسرديات المتفرعة.

معلومات العالم وكتب المعرفة

قم بحقن المعلومات الخلفية وتفاصيل الموقع والحقائق المتكررة في المطالبة فقط عندما تظهر الكلمات الرئيسية ذات الصلة، مع الحفاظ على كفاءة نوافذ السياق في القصص الطويلة.

النظام البيئي للإضافات

دمج توليد الصور عبر Stable Diffusion أو ComfyUI، وأصوات تحويل النص إلى كلام، والتلخيص، وتخزين المتجهات، وعشرات من إضافات المجتمع.

التحكم الكامل في المطالبة

تحرير مطالبات النظام، وقوالب التعليمات، ومعلمات العينات، وتنسيق السياق مباشرةً، مما يمنح المستخدمين المتقدمين نفس التحكم الذي سيحصلون عليه من واجهة برمجة تطبيقات خام.

لماذا تشغّل SillyTavern على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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