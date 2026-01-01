خصم يصل إلى 68% على PrivateGPT

نشر PrivateGPT بتثبيت بنقرة واحدة.

محرك RAG مستضاف ذاتيًا يتيح لك الدردشة مع مستنداتك الخاصة باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) محلية — لا تغادر أي بيانات خادمك.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
589/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر PrivateGPT بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ PrivateGPT

خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PrivateGPT؟

PrivateGPT هو منصة مفتوحة المصدر لـ RAG (التوليد المعزز بالاسترجاع) لاستعلام مستنداتك الخاصة باستخدام نماذج لغوية كبيرة محلية. قم بتحميل الملفات وطرح الأسئلة عليها — يسترجع النظام المقاطع الأكثر صلة ويستخدم نموذج لغوي كبير محلي (LLM) لتوليد إجابات دقيقة وموثقة دون إرسال أي بيانات إلى واجهات برمجة تطبيقات خارجية أو خدمات سحابية.

يستخدم هذا النشر Ollama لتشغيل الاستدلال بالكامل على وحدة المعالجة المركزية (CPU)، مما يجعله عمليًا على أي خادم افتراضي خاص (VPS) بدون وحدة معالجة رسومات (GPU). عند التشغيل الأول، يقوم Ollama تلقائيًا بتنزيل Llama 3.1 8B ونموذج تضمين نصي — لا يلزم وجود حساب HuggingFace أو مفتاح API. عمليات التشغيل اللاحقة سريعة. الاستضافة الذاتية تحافظ على مستنداتك واستعلاماتك وسجل محادثاتك على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في PrivateGPT

خاص بنسبة 100% بالتصميم

تتم جميع عمليات الاستدلال محليًا عبر Ollama — المستندات والاستعلامات والاستجابات لا تلامس أبدًا واجهات برمجة التطبيقات الخارجية أو الخدمات السحابية.

استيعاب المستندات

قم بتحميل ملفات PDF، وملفات نصية، وجداول بيانات، والمزيد؛ يقوم النظام بتقسيمها وتضمينها في مخزن متجه محلي للاسترجاع الدلالي.

إجابات مدعومة بتقنية RAG

تسترجع كل استجابة أولاً المقاطع الأكثر صلة من المستند، مما يرتكز على المحتوى الفعلي الخاص بك بدلاً من المعرفة المتخيلة.

أوضاع استعلام متعددة

التبديل بين دردشة RAG، والبحث الكامل في المستندات، ودردشة LLM العادية، والتلخيص من نفس الواجهة دون إعادة تهيئة أي شيء.

استدلال خالٍ من GPU

يعمل بالكامل على وحدة المعالجة المركزية (CPU) عبر Ollama — لا يتطلب وحدة معالجة رسومات (GPU) أو CUDA، مما يجعله قابلاً للنشر على أي خطة VPS قياسية.

واجهة مستخدم ويب مدمجة

واجهة مبنية على Gradio لرفع المستندات وطرح الأسئلة وإدارة الملفات المستوعبة — لا توجد واجهة أمامية منفصلة للتثبيت.

لماذا تشغّل PrivateGPT على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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