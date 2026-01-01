نشر PrivateGPT بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك RAG مستضاف ذاتيًا يتيح لك الدردشة مع مستنداتك الخاصة باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) محلية — لا تغادر أي بيانات خادمك.
اختر خطة VPS لـ PrivateGPT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PrivateGPT؟
PrivateGPT هو منصة مفتوحة المصدر لـ RAG (التوليد المعزز بالاسترجاع) لاستعلام مستنداتك الخاصة باستخدام نماذج لغوية كبيرة محلية. قم بتحميل الملفات وطرح الأسئلة عليها — يسترجع النظام المقاطع الأكثر صلة ويستخدم نموذج لغوي كبير محلي (LLM) لتوليد إجابات دقيقة وموثقة دون إرسال أي بيانات إلى واجهات برمجة تطبيقات خارجية أو خدمات سحابية.
يستخدم هذا النشر Ollama لتشغيل الاستدلال بالكامل على وحدة المعالجة المركزية (CPU)، مما يجعله عمليًا على أي خادم افتراضي خاص (VPS) بدون وحدة معالجة رسومات (GPU). عند التشغيل الأول، يقوم Ollama تلقائيًا بتنزيل Llama 3.1 8B ونموذج تضمين نصي — لا يلزم وجود حساب HuggingFace أو مفتاح API. عمليات التشغيل اللاحقة سريعة. الاستضافة الذاتية تحافظ على مستنداتك واستعلاماتك وسجل محادثاتك على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل.
الميزات الأساسية في PrivateGPT
خاص بنسبة 100% بالتصميم
تتم جميع عمليات الاستدلال محليًا عبر Ollama — المستندات والاستعلامات والاستجابات لا تلامس أبدًا واجهات برمجة التطبيقات الخارجية أو الخدمات السحابية.
استيعاب المستندات
قم بتحميل ملفات PDF، وملفات نصية، وجداول بيانات، والمزيد؛ يقوم النظام بتقسيمها وتضمينها في مخزن متجه محلي للاسترجاع الدلالي.
إجابات مدعومة بتقنية RAG
تسترجع كل استجابة أولاً المقاطع الأكثر صلة من المستند، مما يرتكز على المحتوى الفعلي الخاص بك بدلاً من المعرفة المتخيلة.
أوضاع استعلام متعددة
التبديل بين دردشة RAG، والبحث الكامل في المستندات، ودردشة LLM العادية، والتلخيص من نفس الواجهة دون إعادة تهيئة أي شيء.
استدلال خالٍ من GPU
يعمل بالكامل على وحدة المعالجة المركزية (CPU) عبر Ollama — لا يتطلب وحدة معالجة رسومات (GPU) أو CUDA، مما يجعله قابلاً للنشر على أي خطة VPS قياسية.
واجهة مستخدم ويب مدمجة
واجهة مبنية على Gradio لرفع المستندات وطرح الأسئلة وإدارة الملفات المستوعبة — لا توجد واجهة أمامية منفصلة للتثبيت.
لماذا تشغّل PrivateGPT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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