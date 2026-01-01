نشر Swing Music بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى مستضاف ذاتيًا بواجهة تشبه Spotify لمجموعتك الصوتية الشخصية، وقوائم تشغيل يومية، وكلمات الأغاني، ودعم FLAC.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Swing Music؟
يمنحك Swing Music مجموعتك الصوتية الشخصية تجربة بجودة البث التي توفرها الخدمات التجارية — بدون رسوم اشتراك، أو قيود ترخيص، أو ضغط صوتي. يقوم تلقائيًا بمسح مجلدات الموسيقى الخاصة بك، ويستخرج البيانات الوصفية، وينظم كل شيء حسب الفنان والألبوم والنوع مع واجهة ويب مصقولة تتضمن غلاف الألبوم، وعرض كلمات الأغاني، وقوائم تشغيل يومية مخصصة تم إنشاؤها من سجل الاستماع الخاص بك.
تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وصولاً موثوقًا عن بُعد إلى مكتبتك من أي مكان، دون الاعتماد على سرعات التحميل المنزلية أو عناوين IP الديناميكية. يتم تشغيل تنسيقات FLAC والتنسيقات غير المضغوطة (lossless) بشكل أصلي بحيث لا تتأثر جودة الصوت لديك أبدًا، وتعني ملفات تعريف المستخدمين المتعددين أن العائلة بأكملها يمكنها مشاركة مكتبة واحدة مع الاحتفاظ بسجلات استماع منفصلة.
الميزات الأساسية في Swing Music
بث صوتي بدون فقدان
يبث FLAC وتنسيقات أخرى غير منقوصة بشكل أصلي بدون تحويل ترميز أو ضغط، مع الحفاظ على جودة الصوت الكاملة لتسجيلاتك.
خلطات يومية
ينشئ قوائم تشغيل مخصصة من سجل استماعك، ويبرز الألبومات التي لم تستمع إليها مؤخرًا، ويحافظ على تحديث مكتبتك.
عرض الكلمات
يعرض كلمات الأغاني المتزامنة أثناء التشغيل حتى تتمكن من المتابعة دون التبديل إلى تطبيق منفصل أو علامة تبويب متصفح.
سكربلينج Last.fm
يسجل كل مقطوعة موسيقية تشغلها على Last.fm تلقائيًا، مما يحافظ على تحديث إحصائيات الاستماع وتوصيات الموسيقى الخاصة بك.
ملفات تعريف متعددة المستخدمين
يحتفظ كل مستخدم بسجل الاستماع الخاص به، ومفضلاته، وتوصياته بينما يشاركون نفس مكتبة الموسيقى على الخادم.
لماذا تشغّل Swing Music على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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