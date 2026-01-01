يمنحك Swing Music مجموعتك الصوتية الشخصية تجربة بجودة البث التي توفرها الخدمات التجارية — بدون رسوم اشتراك، أو قيود ترخيص، أو ضغط صوتي. يقوم تلقائيًا بمسح مجلدات الموسيقى الخاصة بك، ويستخرج البيانات الوصفية، وينظم كل شيء حسب الفنان والألبوم والنوع مع واجهة ويب مصقولة تتضمن غلاف الألبوم، وعرض كلمات الأغاني، وقوائم تشغيل يومية مخصصة تم إنشاؤها من سجل الاستماع الخاص بك.

تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وصولاً موثوقًا عن بُعد إلى مكتبتك من أي مكان، دون الاعتماد على سرعات التحميل المنزلية أو عناوين IP الديناميكية. يتم تشغيل تنسيقات FLAC والتنسيقات غير المضغوطة (lossless) بشكل أصلي بحيث لا تتأثر جودة الصوت لديك أبدًا، وتعني ملفات تعريف المستخدمين المتعددين أن العائلة بأكملها يمكنها مشاركة مكتبة واحدة مع الاحتفاظ بسجلات استماع منفصلة.