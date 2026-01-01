نشر Vitess بنقرة واحدة.
نظام تجميع قواعد البيانات لتوسيع نطاق أفقي لـ MySQL مع التجزئة التلقائية، وتجميع الاتصالات، وتوجيه الاستعلامات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Vitess؟
Vitess هو نظام تجميع قواعد بيانات مفتوح المصدر مصمم للتوسع الأفقي لقواعد بيانات MySQL. تم تطويره في الأصل بواسطة YouTube للتعامل مع مليارات الاستعلامات يوميًا، ويوفر تقسيمًا آليًا، وتوجيهًا ذكيًا للاستعلامات، وتجميع الاتصالات فوق مثيلات MySQL القياسية دون الحاجة إلى تغييرات على مستوى التطبيق.
استضافة Vitess ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك بنية تحتية لتوسيع نطاق قواعد البيانات على مستوى YouTube للتطبيقات ذات حركة المرور العالية. يتعامل مع تعدد إرسال الاتصالات لتقليل حمل قاعدة البيانات، ويدعم تغييرات المخطط عبر الإنترنت دون توقف، ويوفر واجهة استعلام موحدة عبر أجزاء متعددة تظهر كتطبيق قاعدة بيانات واحدة لتطبيقك.
الميزات الأساسية في Vitess
تقسيم أفقي
توزيع البيانات تلقائيًا عبر عدة مثيلات MySQL لتوسيع نطاق سعة الكتابة بما يتجاوز ما يمكن لخادم واحد التعامل معه.
تجميع الاتصالات
Vitess يدمج آلاف اتصالات التطبيقات في مجموعة صغيرة من اتصالات MySQL، مما يقلل بشكل كبير من حمل خادم قاعدة البيانات.
تغييرات المخطط عبر الإنترنت
تعديل مخططات الجداول على مجموعات البيانات الكبيرة بدون قفل أو توقف باستخدام تنفيذ DDL المدار عبر الإنترنت من Vitess.
توجيه الاستعلام
تُوجّه الاستعلامات تلقائيًا إلى الشارد الصحيح بناءً على مفتاح التجزئة، بشفافية لطبقة التطبيق.
متوافق مع MySQL
تتصل التطبيقات بـ Vitess باستخدام برامج تشغيل وبروتوكولات MySQL القياسية دون الحاجة إلى تغييرات في الكود.
لماذا تشغّل Vitess على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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