Vitess هو نظام تجميع قواعد بيانات مفتوح المصدر مصمم للتوسع الأفقي لقواعد بيانات MySQL. تم تطويره في الأصل بواسطة YouTube للتعامل مع مليارات الاستعلامات يوميًا، ويوفر تقسيمًا آليًا، وتوجيهًا ذكيًا للاستعلامات، وتجميع الاتصالات فوق مثيلات MySQL القياسية دون الحاجة إلى تغييرات على مستوى التطبيق.

استضافة Vitess ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك بنية تحتية لتوسيع نطاق قواعد البيانات على مستوى YouTube للتطبيقات ذات حركة المرور العالية. يتعامل مع تعدد إرسال الاتصالات لتقليل حمل قاعدة البيانات، ويدعم تغييرات المخطط عبر الإنترنت دون توقف، ويوفر واجهة استعلام موحدة عبر أجزاء متعددة تظهر كتطبيق قاعدة بيانات واحدة لتطبيقك.