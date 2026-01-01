نشر LibreChat بنقرة واحدة.
منصة دردشة بالذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر توفر واجهة موحدة لـ OpenAI و Anthropic و Google Gemini والنماذج المحلية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LibreChat؟
LibreChat هو بديل لـ ChatGPT مستضاف ذاتيًا مع أكثر من 15,000 نجمة على GitHub يوفر لك واجهة واحدة مصقولة للتفاعل مع العديد من مزودي الذكاء الاصطناعي. يدعم نماذج OpenAI GPT، و Anthropic Claude، و Google Gemini، و Azure OpenAI، والنماذج المستضافة محليًا عبر Ollama — كل ذلك من خلال نشر واحد، دون التنقل بين لوحات تحكم البائعين المختلفة.
يجمع هذا القالب حزمة LibreChat الكاملة: MongoDB لتخزين المحادثات، و MeiliSearch للبحث في سجل الدردشة بالنص الكامل، وقاعدة بيانات PostgreSQL المتجهة لاستعلامات مستندات RAG. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحادثات الحساسة على بنيتك التحتية مع منحك تحكمًا كاملاً في مفاتيح API، ووصول المستخدمين، وإدارة التكاليف.
الميزات الأساسية في LibreChat
وصول الذكاء الاصطناعي متعدد المزودين
ربط نماذج OpenAI وAnthropic وGoogle Gemini وAzure OpenAI ونماذج Ollama المحلية والتبديل بينها في جلسة دردشة واحدة.
استعلامات مستندات RAG
تحميل المستندات والاستعلام عنها باستخدام أي نموذج ذكاء اصطناعي متصل، وذلك باستخدام خط أنابيب الاسترجاع المدمج المدعوم بتقنية pgvector.
بحث المحادثات
اعثر على الدردشات السابقة فورًا باستخدام بحث النص الكامل المدعوم من MeiliSearch عبر سجل محادثاتك بالكامل.
إدارة المستخدمين
تسجيل مستخدمين متعددين باستخدام تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وإدارة الوصول إلى مفتاح API مركزيًا، وتتبع استهلاك الرمز المميز لكل مستخدم.
خصوصية تامة
تبقى جميع محادثات الذكاء الاصطناعي والمستندات المحملة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد جمع بيانات من طرف ثالث بخلاف واجهات برمجة تطبيقات مزود الذكاء الاصطناعي التي تختارها.
لماذا تشغّل LibreChat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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