نشر Mini QR بنقرة واحدة.
مولد رمز الاستجابة السريعة ذاتي الاستضافة بألوان وأنماط مخصصة، وتصدير إلى PNG، SVG، أو ASCII.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mini QR؟
Mini QR هو مولد رموز QR مستضاف ذاتيًا مبني باستخدام Vue 3. إنه يتجاوز الرموز الأساسية بالأبيض والأسود — يمكنك تخصيص أنماط النقاط، وأنماط الزوايا، والألوان، والإطارات، ثم تصدير النتيجة كـ PNG أو JPG أو SVG أو نص ASCII. يقبل الماسح الضوئي المدمج إدخال الكاميرا أو تحميل الصور، ويقوم وضع الدفعة بتوليد رموز متعددة من ملف CSV في تمريرة واحدة.
استضافة Mini QR ذاتيًا تعني أن بيانات QR الخاصة بك — عناوين URL، أو بطاقات vCard، أو بيانات اعتماد WiFi، أو أي حمولة مخصصة — لا تمر أبدًا عبر خدمة طرف ثالث. التطبيق لا يحتوي على قاعدة بيانات ولا حسابات، لذلك لا يوجد شيء لإدارته بعد النشر.
الميزات الأساسية في Mini QR
تنسيق QR مخصص
اضبط أنماط النقاط، وأشكال الزوايا، والألوان، وعناصر الإطار لتناسب أي علامة تجارية أو جمالية — أبعد بكثير من الرموز القياسية بالأبيض والأسود.
صيغ تصدير متعددة
قم بتنزيل الرموز النهائية بتنسيق PNG أو JPG أو SVG أو نص ASCII/Unicode، مع الحفاظ على توافق المخرجات مع أي حالة استخدام لاحقة.
ماسح QR مُدمج
مسح رموز QR مباشرة في المتصفح عبر الكاميرا أو عن طريق تحميل صورة — لا يتطلب تطبيقًا منفصلاً أو مكونًا إضافيًا.
توليد دفعة CSV
قم بتحميل ملف CSV لإنشاء رموز QR متعددة دفعة واحدة، وهو مفيد لملصقات المنتجات أو تذاكر الفعاليات أو طباعة بطاقات الاتصال.
قوالب البيانات
نماذج إدخال جاهزة لعناوين URL ورسائل البريد الإلكتروني وبطاقات vCard وبيانات اعتماد WiFi وتنسيقات أخرى شائعة تجعل ترميز البيانات المهيكلة سريعًا وخاليًا من الأخطاء.
لماذا تشغّل Mini QR على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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