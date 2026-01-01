Mini QR هو مولد رموز QR مستضاف ذاتيًا مبني باستخدام Vue 3. إنه يتجاوز الرموز الأساسية بالأبيض والأسود — يمكنك تخصيص أنماط النقاط، وأنماط الزوايا، والألوان، والإطارات، ثم تصدير النتيجة كـ PNG أو JPG أو SVG أو نص ASCII. يقبل الماسح الضوئي المدمج إدخال الكاميرا أو تحميل الصور، ويقوم وضع الدفعة بتوليد رموز متعددة من ملف CSV في تمريرة واحدة.

استضافة Mini QR ذاتيًا تعني أن بيانات QR الخاصة بك — عناوين URL، أو بطاقات vCard، أو بيانات اعتماد WiFi، أو أي حمولة مخصصة — لا تمر أبدًا عبر خدمة طرف ثالث. التطبيق لا يحتوي على قاعدة بيانات ولا حسابات، لذلك لا يوجد شيء لإدارته بعد النشر.