خصم يصل إلى 68% على SQLPage

نشر SQLPage بنقرة واحدة.

أنشئ مواقع ويب تفاعلية ولوحات معلومات للبيانات باستخدام استعلامات SQL فقط — لا يلزم أي كود واجهة أمامية أو أطر عمل أو JavaScript.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر SQLPage بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ SQLPage

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SQLPage؟

SQLPage هو خادم تطبيقات ويب مفتوح المصدر يقوم بعرض صفحات ويب تفاعلية مباشرة من استعلامات SQL. يكتب المطورون والمحللون ملفات .sql التي تختار من مكتبة مكونات مدمجة — نماذج، جداول، رسوم بيانية، خرائط، تنقل، وعشرات من عناصر واجهة المستخدم — ويحول الخادم مجموعات النتائج إلى HTML مصقول دون سطر واحد من HTML أو CSS أو JavaScript. قم بتوصيل SQLite أو PostgreSQL أو MySQL أو Microsoft SQL Server واكشف عن قاعدة بيانات موجودة كلوحة تحكم إدارية عاملة، أو لوحة معلومات داخلية، أو نموذج أولي في دقائق.

استضافة SQLPage ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الاستعلامات والمخططات وبيانات الاعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من منصة منخفضة التعليمات البرمجية تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا قيود على الصفوف، وتبقى ملفات .sql الخاصة بك قابلة للنقل والتحكم في الإصدار مثل أي تعليمات برمجية أخرى.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في SQLPage

تصيير SQL فقط

اكتب ملفات SQL عادية تختار من مكتبة مكونات غنية، ويقوم SQLPage بعرض صفحات HTML متجاوبة مباشرة من مجموعات النتائج.

دعم قواعد البيانات المتعددة

اتصل بـ SQLite، PostgreSQL، MySQL، أو Microsoft SQL Server واعرض أي قاعدة بيانات موجودة كتطبيق ويب عامل.

مكونات مدمجة

نماذج، جداول، رسوم بيانية، خرائط، بطاقات، تنقل، تحميلات الملفات، وعشرات من عناصر واجهة المستخدم المصقولة متوفرة بدون مكتبات خارجية أو خطوات بناء.

إعادة تحميل فوري

حرر ملف .sql ويظهر التغيير عند تحميل الصفحة التالية — لا تجميع، ولا حزمة، ولا إعادة تشغيل.

ثنائي ثابت صغير

ثنائي Rust واحد بحجم أقل من 20 ميجابايت يخدم موقعًا ديناميكيًا كاملاً، مع استخدام منخفض للذاكرة وبدء تشغيل بارد سريع على موارد خادم افتراضي خاص (VPS) متواضعة.

مصادقة مدمجة

مصادقة HTTP الأساسية، وإدارة الجلسات، وOAuth، ووظائف تجزئة كلمات المرور تسمح لملفات SQL بحماية الصفحات بدون خدمة هوية خارجية.

لماذا تشغّل SQLPage على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

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Omkar
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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