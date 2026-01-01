نشر SQLPage بنقرة واحدة.
أنشئ مواقع ويب تفاعلية ولوحات معلومات للبيانات باستخدام استعلامات SQL فقط — لا يلزم أي كود واجهة أمامية أو أطر عمل أو JavaScript.
اختر خطة VPS لـ SQLPage
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SQLPage؟
SQLPage هو خادم تطبيقات ويب مفتوح المصدر يقوم بعرض صفحات ويب تفاعلية مباشرة من استعلامات SQL. يكتب المطورون والمحللون ملفات
.sql التي تختار من مكتبة مكونات مدمجة — نماذج، جداول، رسوم بيانية، خرائط، تنقل، وعشرات من عناصر واجهة المستخدم — ويحول الخادم مجموعات النتائج إلى HTML مصقول دون سطر واحد من HTML أو CSS أو JavaScript. قم بتوصيل SQLite أو PostgreSQL أو MySQL أو Microsoft SQL Server واكشف عن قاعدة بيانات موجودة كلوحة تحكم إدارية عاملة، أو لوحة معلومات داخلية، أو نموذج أولي في دقائق.
استضافة SQLPage ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الاستعلامات والمخططات وبيانات الاعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من منصة منخفضة التعليمات البرمجية تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا قيود على الصفوف، وتبقى ملفات
.sql الخاصة بك قابلة للنقل والتحكم في الإصدار مثل أي تعليمات برمجية أخرى.
الميزات الأساسية في SQLPage
تصيير SQL فقط
اكتب ملفات SQL عادية تختار من مكتبة مكونات غنية، ويقوم SQLPage بعرض صفحات HTML متجاوبة مباشرة من مجموعات النتائج.
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بـ SQLite، PostgreSQL، MySQL، أو Microsoft SQL Server واعرض أي قاعدة بيانات موجودة كتطبيق ويب عامل.
مكونات مدمجة
نماذج، جداول، رسوم بيانية، خرائط، بطاقات، تنقل، تحميلات الملفات، وعشرات من عناصر واجهة المستخدم المصقولة متوفرة بدون مكتبات خارجية أو خطوات بناء.
إعادة تحميل فوري
حرر ملف
.sql ويظهر التغيير عند تحميل الصفحة التالية — لا تجميع، ولا حزمة، ولا إعادة تشغيل.
ثنائي ثابت صغير
ثنائي Rust واحد بحجم أقل من 20 ميجابايت يخدم موقعًا ديناميكيًا كاملاً، مع استخدام منخفض للذاكرة وبدء تشغيل بارد سريع على موارد خادم افتراضي خاص (VPS) متواضعة.
مصادقة مدمجة
مصادقة HTTP الأساسية، وإدارة الجلسات، وOAuth، ووظائف تجزئة كلمات المرور تسمح لملفات SQL بحماية الصفحات بدون خدمة هوية خارجية.
لماذا تشغّل SQLPage على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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