نشر فليت بنقرة واحدة.
منصة إدارة الأجهزة مفتوحة المصدر للاستعلام والمراقبة وتأمين نقاط النهاية عبر أنظمة macOS و Windows و Linux و ChromeOS.
اختر خطة VPS لـ Fleet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Fleet؟
Fleet هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأجهزة مبنية على osquery تمنح فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات وصولاً في الوقت الفعلي يشبه SQL إلى كل نقطة نهاية مسجلة. على عكس أدوات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) التقليدية أو الأدوات المعتمدة على الوكلاء، يمكن لـ Fleet الإجابة على أسئلة حول حالة الجهاز — البرامج المثبتة، العمليات الجارية، اتصالات الشبكة المفتوحة، المستخدمين المسجلين دخولهم — على الفور من لوحة تحكم ويب أو واجهة برمجة تطبيقات (API) بدلاً من انتظار فترات التجميع المجدولة.
تُبقي استضافة Fleet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جميع بيانات تتبع نقطة النهاية على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل جهاز وعدم إرسال أي بيانات إلى SaaS خارجي. يمكن لمثيل Fleet واحد إدارة مئات إلى آلاف الأجهزة عبر أنظمة macOS و Windows و Linux و ChromeOS من واجهة موحدة واحدة.
الميزات الأساسية في Fleet
استعلامات مباشرة لنقاط النهاية
تشغيل استعلامات SQL على أي جهاز مسجل في الوقت الفعلي للإجابة على أسئلة الأمان وتكنولوجيا المعلومات دون انتظار عمليات الفحص المجدولة.
إدارة الثغرات الأمنية
يطابق Fleet باستمرار إصدارات البرامج المثبتة مقابل قواعد بيانات CVE ويكشف عن الحزم الضعيفة عبر كل جهاز مسجل.
MDM متعدد المنصات
سجل وقم بإدارة أجهزة macOS و Windows من خلال ملفات تعريف MDM الأصلية دون نشر خادم MDM منفصل.
إنفاذ السياسة
حدد حالة الجهاز المتوقعة كسياسات وتتبع نقاط النهاية التي تلتزم وتلك التي تحتاج إلى معالجة من لوحة تحكم مركزية.
تكوين GitOps
إدارة الاستعلامات والسياسات وتكوينات الوكيل كرمز في Git بحيث تكون التغييرات خاضعة للتحكم في الإصدار وقابلة للتدقيق.
REST API و CLI
أتمتة التسجيل، وجدولة الاستعلامات، وإعداد التقارير من خلال REST API كاملة أو أداة سطر الأوامر fleetctl.
لماذا تشغّل Fleet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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