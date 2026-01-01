Fleet هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأجهزة مبنية على osquery تمنح فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات وصولاً في الوقت الفعلي يشبه SQL إلى كل نقطة نهاية مسجلة. على عكس أدوات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) التقليدية أو الأدوات المعتمدة على الوكلاء، يمكن لـ Fleet الإجابة على أسئلة حول حالة الجهاز — البرامج المثبتة، العمليات الجارية، اتصالات الشبكة المفتوحة، المستخدمين المسجلين دخولهم — على الفور من لوحة تحكم ويب أو واجهة برمجة تطبيقات (API) بدلاً من انتظار فترات التجميع المجدولة.

تُبقي استضافة Fleet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جميع بيانات تتبع نقطة النهاية على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل جهاز وعدم إرسال أي بيانات إلى SaaS خارجي. يمكن لمثيل Fleet واحد إدارة مئات إلى آلاف الأجهزة عبر أنظمة macOS و Windows و Linux و ChromeOS من واجهة موحدة واحدة.