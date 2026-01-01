نشر NextChat بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم دردشة بالذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا تدعم OpenAI و Claude و Gemini وأكثر من 20 مزودًا من خلال واجهة واحدة مصقولة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NextChat؟
NextChat (المعروف سابقًا باسم ChatGPT-Next-Web) هو واجهة دردشة مفتوحة المصدر مع أكثر من 88,000 نجمة على GitHub — وهو عميل الدردشة بالذكاء الاصطناعي المستضاف ذاتيًا الأكثر حصولًا على النجوم المتاح. يتصل بـ OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وDeepSeek، وعشرات من المزودين الآخرين، مما يتيح لك الدردشة مع أي نموذج لغوي كبير (LLM) من خلال واجهة مستخدم واحدة متسقة دون الحاجة إلى التبديل بين لوحات المعلومات أو الدفع مقابل خدمة تغليف من طرف ثالث.
استضافة NextChat ذاتيًا تحافظ على خصوصية مفاتيح API وسجل المحادثات الخاص بك. يمكن قفل الوصول باستخدام رمز مرور، ويتم تخزين جميع بيانات الدردشة في متصفح المستخدم — لا توجد قاعدة بيانات لإدارتها ولا يوجد احتفاظ بالبيانات من جانب الخادم.
الميزات الأساسية في NextChat
دعم متعدد المزودين
اتصل بـ OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وDeepSeek، وAzure OpenAI، وأكثر من 20 مزودًا آخر من واجهة مستخدم واحدة دون تبديل الأدوات.
مكتبة موجهات مدمجة
مئات من مطالبات النظام المُعدة مسبقًا للكتابة، والبرمجة، والتحليل، والترجمة — أو أنشئ واحفظ قوالبك المخصصة.
حماية رمز الوصول
تقييد من يمكنه استخدام مثيلك باستخدام رمز مرور، مما يمنع الاستخدام غير المصرح به لمفاتيح API الخاصة بك عند النشر علنًا.
لا يتطلب قاعدة بيانات
يتم تخزين جميع المحادثات في متصفح المستخدم — يبقى الخادم عديم الحالة، مما يجعل النشر والصيانة في حدهما الأدنى.
عرض Markdown والكود
تظهر الاستجابات بدعم كامل للغة Markdown، بما في ذلك كتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي، والجداول، وصيغ LaTeX الرياضية، و HTML المضمنة.
دعم إضافة MCP
تفعيل بروتوكول سياق النموذج (MCP) لتوسيع قدرات المساعد باستخدام أدوات خارجية، والوصول إلى الملفات، والتكاملات المخصصة.
لماذا تشغّل NextChat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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