NextChat (المعروف سابقًا باسم ChatGPT-Next-Web) هو واجهة دردشة مفتوحة المصدر مع أكثر من 88,000 نجمة على GitHub — وهو عميل الدردشة بالذكاء الاصطناعي المستضاف ذاتيًا الأكثر حصولًا على النجوم المتاح. يتصل بـ OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وDeepSeek، وعشرات من المزودين الآخرين، مما يتيح لك الدردشة مع أي نموذج لغوي كبير (LLM) من خلال واجهة مستخدم واحدة متسقة دون الحاجة إلى التبديل بين لوحات المعلومات أو الدفع مقابل خدمة تغليف من طرف ثالث.

استضافة NextChat ذاتيًا تحافظ على خصوصية مفاتيح API وسجل المحادثات الخاص بك. يمكن قفل الوصول باستخدام رمز مرور، ويتم تخزين جميع بيانات الدردشة في متصفح المستخدم — لا توجد قاعدة بيانات لإدارتها ولا يوجد احتفاظ بالبيانات من جانب الخادم.