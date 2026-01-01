نشر SeaweedFS بنقرة واحدة.
نظام ملفات موزع عالي الأداء مع توافق واجهة برمجة تطبيقات S3 لتخزين وخدمة مليارات الملفات على نطاق واسع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SeaweedFS؟
SeaweedFS هو نظام ملفات موزع مفتوح المصدر يمتلك أكثر من 24,000 نجمة على GitHub، وهو مُحسّن لتخزين واسترجاع أعداد كبيرة من الملفات بكفاءة. بفضل واجهة برمجة تطبيقات (API) مدمجة متوافقة مع S3، فإنه يعمل كبديل مباشر لـ Amazon S3 في البيئات المستضافة ذاتيًا — أي أداة أو حزمة تطوير برامج (SDK) مبنية لـ S3 تعمل مع SeaweedFS دون الحاجة لتغييرات في الكود.
تُزيل استضافة تخزين الكائنات ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تكاليف كل طلب وكل جيجابايت لمقدمي الخدمات السحابية مع الحفاظ على البيانات تحت سيطرتك الكاملة. يتعامل SeaweedFS مع كل شيء بدءًا من الصور الصغيرة التي يحملها المستخدمون إلى ملفات الفيديو الكبيرة وأرشيفات النسخ الاحتياطي، مع توفر النسخ المتماثل (replication) والترميز المحو (erasure coding) لحماية البيانات.
الميزات الأساسية في SeaweedFS
توافق S3 API
أي تطبيق أو أداة مبنية لـ Amazon S3 تتصل بـ SeaweedFS دون تعديل، مما يتيح التكامل الفوري مع سير العمل الحالي.
المعالجة الفعالة للملفات الصغيرة
محرك تخزين محسن يتعامل مع مليارات الملفات الصغيرة بكفاءة — وهي نقطة ضعف شائعة في أنظمة الملفات التقليدية وواجهات التخزين الخلفية للأغراض العامة.
نسخ البيانات المتماثل
يوفر النسخ المتماثل التلقائي عبر خوادم التخزين التكرار بحيث تظل البيانات متاحة حتى لو فشلت عقد تخزين فردية.
الترميز بالمحو
يقلل من النفقات العامة للتخزين مقارنة بالنسخ المتماثل الكامل مع الحفاظ على سلامة البيانات لطبقات التخزين الساخنة والباردة.
دعم تحميل FUSE
تركيب SeaweedFS كنظام ملفات أصلي على مضيفي Linux، مما يتيح للتطبيقات التي تتوقع وصول ملفات POSIX القياسي القراءة والكتابة مباشرة.
لماذا تشغّل SeaweedFS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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