خصم يصل إلى 68% على SeaweedFS

نشر SeaweedFS بنقرة واحدة.

نظام ملفات موزع عالي الأداء مع توافق واجهة برمجة تطبيقات S3 لتخزين وخدمة مليارات الملفات على نطاق واسع.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر SeaweedFS بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SeaweedFS؟

SeaweedFS هو نظام ملفات موزع مفتوح المصدر يمتلك أكثر من 24,000 نجمة على GitHub، وهو مُحسّن لتخزين واسترجاع أعداد كبيرة من الملفات بكفاءة. بفضل واجهة برمجة تطبيقات (API) مدمجة متوافقة مع S3، فإنه يعمل كبديل مباشر لـ Amazon S3 في البيئات المستضافة ذاتيًا — أي أداة أو حزمة تطوير برامج (SDK) مبنية لـ S3 تعمل مع SeaweedFS دون الحاجة لتغييرات في الكود.

تُزيل استضافة تخزين الكائنات ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تكاليف كل طلب وكل جيجابايت لمقدمي الخدمات السحابية مع الحفاظ على البيانات تحت سيطرتك الكاملة. يتعامل SeaweedFS مع كل شيء بدءًا من الصور الصغيرة التي يحملها المستخدمون إلى ملفات الفيديو الكبيرة وأرشيفات النسخ الاحتياطي، مع توفر النسخ المتماثل (replication) والترميز المحو (erasure coding) لحماية البيانات.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في SeaweedFS

توافق S3 API

أي تطبيق أو أداة مبنية لـ Amazon S3 تتصل بـ SeaweedFS دون تعديل، مما يتيح التكامل الفوري مع سير العمل الحالي.

المعالجة الفعالة للملفات الصغيرة

محرك تخزين محسن يتعامل مع مليارات الملفات الصغيرة بكفاءة — وهي نقطة ضعف شائعة في أنظمة الملفات التقليدية وواجهات التخزين الخلفية للأغراض العامة.

نسخ البيانات المتماثل

يوفر النسخ المتماثل التلقائي عبر خوادم التخزين التكرار بحيث تظل البيانات متاحة حتى لو فشلت عقد تخزين فردية.

الترميز بالمحو

يقلل من النفقات العامة للتخزين مقارنة بالنسخ المتماثل الكامل مع الحفاظ على سلامة البيانات لطبقات التخزين الساخنة والباردة.

دعم تحميل FUSE

تركيب SeaweedFS كنظام ملفات أصلي على مضيفي Linux، مما يتيح للتطبيقات التي تتوقع وصول ملفات POSIX القياسي القراءة والكتابة مباشرة.

لماذا تشغّل SeaweedFS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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