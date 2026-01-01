SeaweedFS هو نظام ملفات موزع مفتوح المصدر يمتلك أكثر من 24,000 نجمة على GitHub، وهو مُحسّن لتخزين واسترجاع أعداد كبيرة من الملفات بكفاءة. بفضل واجهة برمجة تطبيقات (API) مدمجة متوافقة مع S3، فإنه يعمل كبديل مباشر لـ Amazon S3 في البيئات المستضافة ذاتيًا — أي أداة أو حزمة تطوير برامج (SDK) مبنية لـ S3 تعمل مع SeaweedFS دون الحاجة لتغييرات في الكود.

تُزيل استضافة تخزين الكائنات ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تكاليف كل طلب وكل جيجابايت لمقدمي الخدمات السحابية مع الحفاظ على البيانات تحت سيطرتك الكاملة. يتعامل SeaweedFS مع كل شيء بدءًا من الصور الصغيرة التي يحملها المستخدمون إلى ملفات الفيديو الكبيرة وأرشيفات النسخ الاحتياطي، مع توفر النسخ المتماثل (replication) والترميز المحو (erasure coding) لحماية البيانات.