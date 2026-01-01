نشر Tdarr بنقرة واحدة.
أتمتة تحويل ترميز الوسائط الموزعة التي تستخدم FFmpeg و HandBrake لإعادة ترميز وفحص سلامة مكتبتك بالكامل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tdarr؟
Tdarr هو نظام مفتوح المصدر لتحويل ترميز الوسائط الموزع، مصمم لأتمتة التحويل والضغط والتحقق من سلامة مكتبات الفيديو والصوت على نطاق واسع. يقوم بتنسيق خادم مركزي مع عقد عاملة واحدة أو أكثر، حيث تقوم كل عقدة بتشغيل مهام FFmpeg أو HandBrake بالتوازي، مما يضمن معالجة المكتبات الكبيرة بكفاءة ودون تدخل يدوي.
تمنحك استضافة Tdarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في ملفات تعريف الترميز، ومسارات عمل المكونات الإضافية، وإعدادات تسريع الأجهزة. نظرًا لأن تحويل الترميز يحدث على بنيتك التحتية، فلا توجد رسوم معالجة سحابية، ولا قيود على حجم الملفات، ولا اعتماد على خدمات الجهات الخارجية — تظل وسائطك خاصة وتتوسع قوة الحوسبة مع خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الأساسية في Tdarr
عمال العقد الموزعة
قم بتشغيل عدة عقد عاملة تتصل بخادم مركزي، لتوزيع مهام تحويل الترميز عبر موارد وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات المتاحة لمعالجة المكتبة بشكل أسرع.
نظام خط أنابيب المكونات الإضافية
اربط المكونات الإضافية المجتمعية أو المخصصة لإنشاء سير عمل شرطي — قم بالتصفية حسب برنامج الترميز أو الحاوية أو الدقة أو معدل البت وتطبيق ملفات تعريف ترميز مختلفة تلقائيًا.
دعم FFmpeg و HandBrake
التبديل بين FFmpeg و HandBrake لكل مهمة، مما يتيح الوصول إلى النطاق الكامل من برامج الترميز والإعدادات المسبقة للترميز التي تدعمها كل أداة دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.
فحص سلامة المكتبة
مسح الملفات تلقائيًا بحثًا عن التلف، أو البيانات الوصفية غير الصحيحة، أو التدفقات المفقودة، وتحديد الملفات التي بها مشكلات أو إعادة ترميزها قبل أن تتسبب في مشاكل التشغيل.
لوحة تحكم الإحصائيات في الوقت الحقيقي
مراقبة تقدم التحويل، وتوفير المساحة، وعمق قائمة الانتظار، وحالة العاملين من واجهة مستخدم ويب واحدة دون الحاجة إلى أدوات مراقبة خارجية.
لماذا تشغّل Tdarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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