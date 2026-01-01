Tdarr هو نظام مفتوح المصدر لتحويل ترميز الوسائط الموزع، مصمم لأتمتة التحويل والضغط والتحقق من سلامة مكتبات الفيديو والصوت على نطاق واسع. يقوم بتنسيق خادم مركزي مع عقد عاملة واحدة أو أكثر، حيث تقوم كل عقدة بتشغيل مهام FFmpeg أو HandBrake بالتوازي، مما يضمن معالجة المكتبات الكبيرة بكفاءة ودون تدخل يدوي.

تمنحك استضافة Tdarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في ملفات تعريف الترميز، ومسارات عمل المكونات الإضافية، وإعدادات تسريع الأجهزة. نظرًا لأن تحويل الترميز يحدث على بنيتك التحتية، فلا توجد رسوم معالجة سحابية، ولا قيود على حجم الملفات، ولا اعتماد على خدمات الجهات الخارجية — تظل وسائطك خاصة وتتوسع قوة الحوسبة مع خادمك الافتراضي الخاص (VPS).