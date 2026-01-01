خصم يصل إلى 68% على Hanko

نشر Hanko بتثبيت بنقرة واحدة.

واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر تعتمد على مفتاح المرور كأولوية، مع تسجيل دخول بدون كلمة مرور، وMFA، وOIDC، وتسجيل الدخول الاجتماعي.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر Hanko بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hanko؟

Hanko هو واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر مبنية حول مفاتيح المرور ومعيار WebAuthn، ومصممة كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Auth0 وClerk وخدمات الهوية الأخرى كخدمة (SaaS). يأتي مع تدفق مستخدم كامل — تسجيل مفتاح المرور، تسجيل الدخول الموحد (SSO) الاجتماعي والمؤسسي، كلمات المرور كخيار احتياطي، المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والاسترداد القائم على البريد الإلكتروني — مكشوفة من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة ومكونات ويب جاهزة للاستخدام.

استضافة Hanko ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد المستخدم والجلسات وسجلات التدقيق داخل بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU) وبدون قيود على البائع. تحتفظ قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة بحسابات المستخدمين وبيانات اعتماد WebAuthn، بينما تتكامل جلسات Hanko القائمة على JWT مع أي واجهة أمامية أو خلفية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Hanko

المصادقة بمفتاح المرور أولاً

مبني حول WebAuthn و passkeys حتى يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول باستخدام Face ID أو Touch ID أو مفاتيح الأجهزة بدلاً من كتابة كلمات المرور.

SSO اجتماعي ومؤسسي

موفرو OAuth مدمجون لـ Google و GitHub و Apple و Microsoft و Facebook و LinkedIn و Discord، بالإضافة إلى SAML لموفري الهوية للمؤسسات.

المصادقة متعددة العوامل

دعم تطبيق المصادقة TOTP وسياسات الأجهزة الموثوقة تضع المصادقة متعددة العوامل (MFA) كطبقة إضافية على أي تدفق تسجيل دخول دون الحاجة لخدمات خارجية.

مكونات الويب SDK

قم بشحن واجهة مستخدم تسجيل دخول كاملة في دقائق عن طريق تضمين مكونات الويب الرسمية من Hanko في أي إطار عمل — React، Vue، Svelte، أو HTML عادي.

رموز جلسة JWT

جلسات JWT المتوافقة مع المعايير، مع التدوير والإلغاء، تجعل التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات المصغرة (microservices) الموجودة أمرًا مباشرًا.

سجلات التدقيق وwebhooks

يمنحك تسجيل التدقيق المدمج وأحداث الويب هوك لكل إجراء مصادقة رؤية كاملة وتكاملًا سهلاً مع الأنظمة النهائية.

لماذا تشغّل Hanko على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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