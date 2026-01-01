Hanko هو واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر مبنية حول مفاتيح المرور ومعيار WebAuthn، ومصممة كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Auth0 وClerk وخدمات الهوية الأخرى كخدمة (SaaS). يأتي مع تدفق مستخدم كامل — تسجيل مفتاح المرور، تسجيل الدخول الموحد (SSO) الاجتماعي والمؤسسي، كلمات المرور كخيار احتياطي، المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والاسترداد القائم على البريد الإلكتروني — مكشوفة من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة ومكونات ويب جاهزة للاستخدام.

استضافة Hanko ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد المستخدم والجلسات وسجلات التدقيق داخل بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU) وبدون قيود على البائع. تحتفظ قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة بحسابات المستخدمين وبيانات اعتماد WebAuthn، بينما تتكامل جلسات Hanko القائمة على JWT مع أي واجهة أمامية أو خلفية.