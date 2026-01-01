نشر Hanko بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر تعتمد على مفتاح المرور كأولوية، مع تسجيل دخول بدون كلمة مرور، وMFA، وOIDC، وتسجيل الدخول الاجتماعي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hanko؟
Hanko هو واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر مبنية حول مفاتيح المرور ومعيار WebAuthn، ومصممة كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Auth0 وClerk وخدمات الهوية الأخرى كخدمة (SaaS). يأتي مع تدفق مستخدم كامل — تسجيل مفتاح المرور، تسجيل الدخول الموحد (SSO) الاجتماعي والمؤسسي، كلمات المرور كخيار احتياطي، المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والاسترداد القائم على البريد الإلكتروني — مكشوفة من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة ومكونات ويب جاهزة للاستخدام.
استضافة Hanko ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد المستخدم والجلسات وسجلات التدقيق داخل بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU) وبدون قيود على البائع. تحتفظ قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة بحسابات المستخدمين وبيانات اعتماد WebAuthn، بينما تتكامل جلسات Hanko القائمة على JWT مع أي واجهة أمامية أو خلفية.
الميزات الأساسية في Hanko
المصادقة بمفتاح المرور أولاً
مبني حول WebAuthn و passkeys حتى يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول باستخدام Face ID أو Touch ID أو مفاتيح الأجهزة بدلاً من كتابة كلمات المرور.
SSO اجتماعي ومؤسسي
موفرو OAuth مدمجون لـ Google و GitHub و Apple و Microsoft و Facebook و LinkedIn و Discord، بالإضافة إلى SAML لموفري الهوية للمؤسسات.
المصادقة متعددة العوامل
دعم تطبيق المصادقة TOTP وسياسات الأجهزة الموثوقة تضع المصادقة متعددة العوامل (MFA) كطبقة إضافية على أي تدفق تسجيل دخول دون الحاجة لخدمات خارجية.
مكونات الويب SDK
قم بشحن واجهة مستخدم تسجيل دخول كاملة في دقائق عن طريق تضمين مكونات الويب الرسمية من Hanko في أي إطار عمل — React، Vue، Svelte، أو HTML عادي.
رموز جلسة JWT
جلسات JWT المتوافقة مع المعايير، مع التدوير والإلغاء، تجعل التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات المصغرة (microservices) الموجودة أمرًا مباشرًا.
سجلات التدقيق وwebhooks
يمنحك تسجيل التدقيق المدمج وأحداث الويب هوك لكل إجراء مصادقة رؤية كاملة وتكاملًا سهلاً مع الأنظمة النهائية.
لماذا تشغّل Hanko على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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