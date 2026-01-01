نشر GlitchTip بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء متوافقة تمامًا مع Sentry SDKs — بديل خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GlitchTip؟
GlitchTip هي منصة مفتوحة المصدر لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء، وتحل محل Sentry مباشرةً. تعمل كل حزمة تطوير برمجيات (SDK) رسمية من Sentry — للغات JavaScript و Python و PHP و Ruby و Go و Java و .NET والجوال والمزيد — دون تغيير، بمجرد توجيهها إلى DSN الخاص بك في GlitchTip. تلتقط المنصة الاستثناءات غير المعالجة، وسياق مسار التنقل، وخرائط المصدر، وتتبع الإصدارات بنفس سير العمل وأنماط واجهة المستخدم التي يعرفها المطورون بالفعل من Sentry.
تمنحك استضافة GlitchTip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل سير عمل تتبع الأخطاء الذي ستحصل عليه من Sentry SaaS — ولكن بجزء صغير من استهلاك الموارد وبدون حصة لكل حدث. يتعامل وضع الحاوية الواحدة المتكامل مع استيعاب البيانات وواجهة المستخدم للويب والمعالجة في الخلفية بدون خدمات عاملة منفصلة.
الميزات الأساسية في GlitchTip
واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Sentry
بديل مباشر لـ Sentry — تعمل كل حزمة تطوير برامج (SDK) رسمية لـ Sentry دون تغيير بمجرد توجيهها إلى DSN الخاص بـ GlitchTip، ولا تتطلب إعادة كتابة أي كود.
التقاط الأخطاء وتجميعها
يقلل التجميع الذكي للاستثناءات المتشابهة بواسطة بصمة تتبع المكدس من الضوضاء المكررة، ويبرز كل مشكلة فريدة مرة واحدة مع سجل الأحداث الكامل.
خرائط المصدر والإصدارات
تحميل خرائط مصدر جافاسكريبت لإصدارات الإنتاج ووضع علامات على الإصدارات بحيث تشير تتبعات المكدس إلى أسطر المصدر الأصلية وتعمل ميزة تتبع الانحدار فورًا.
الأداء ووقت التشغيل
تكمل مراقبة أداء المعاملات الاختيارية وفحوصات وقت التشغيل تتبع الأخطاء بملفات تعريف وقت الاستجابة ومجسات الصحة الخارجية.
إصدار الإشعارات
تُطلق تنبيهات Slack و Discord و Microsoft Teams و webhook عام والبريد الإلكتروني عند أول حدوث، وعند التراجع، وعند تجاوز الحد لكل مشروع.
تحديد نطاق الفريق والمشروع
نظّم الأخطاء حسب المشروع والفريق مع أذونات الأدوار لكل مستخدم، بحيث ترى مجموعات الواجهة الأمامية والخلفية والجوال تدفقات الاستثناءات الخاصة بها فقط.
لماذا تشغّل GlitchTip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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