GlitchTip هي منصة مفتوحة المصدر لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء، وتحل محل Sentry مباشرةً. تعمل كل حزمة تطوير برمجيات (SDK) رسمية من Sentry — للغات JavaScript و Python و PHP و Ruby و Go و Java و .NET والجوال والمزيد — دون تغيير، بمجرد توجيهها إلى DSN الخاص بك في GlitchTip. تلتقط المنصة الاستثناءات غير المعالجة، وسياق مسار التنقل، وخرائط المصدر، وتتبع الإصدارات بنفس سير العمل وأنماط واجهة المستخدم التي يعرفها المطورون بالفعل من Sentry.

تمنحك استضافة GlitchTip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل سير عمل تتبع الأخطاء الذي ستحصل عليه من Sentry SaaS — ولكن بجزء صغير من استهلاك الموارد وبدون حصة لكل حدث. يتعامل وضع الحاوية الواحدة المتكامل مع استيعاب البيانات وواجهة المستخدم للويب والمعالجة في الخلفية بدون خدمات عاملة منفصلة.