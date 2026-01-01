LF Edge eKuiper هو مشروع تابع لمؤسسة Linux Foundation Edge يجلب معالجة تدفق البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات القائمة على القواعد إلى الأجهزة الطرفية محدودة الموارد. بصمة صغيرة تبلغ حوالي 10 ميجابايت، يستوعب البيانات من وسطاء MQTT ونقاط نهاية HTTP وKafka ومصادر الملفات وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم يحولها أثناء التنقل باستخدام صيغة SQL المألوفة أو محرر قواعد مرئي بالسحب والإفلات.

استضافة eKuiper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع خط أنابيب تحليلات إنترنت الأشياء بالكامل تحت سيطرتك — تبقى بيانات المستشعرات وقواعد العمل واستدلال التعلم الآلي على البنية التحتية التي تمتلكها، بدون رسوم سحابية لكل رسالة وبدون تبعية للموردين الخارجيين. يجمع هذا القالب محرك eKuiper مع واجهة المستخدم الرسمية للمدير المستندة إلى الويب لتأليف التدفق والقواعد بشكل مرئي.