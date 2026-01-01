نشر eKuiper بنقرة واحدة.
محرك SQL وقواعد خفيف الوزن لتحليلات التدفق في الوقت الفعلي على بيانات إنترنت الأشياء عند الحافة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام eKuiper؟
LF Edge eKuiper هو مشروع تابع لمؤسسة Linux Foundation Edge يجلب معالجة تدفق البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات القائمة على القواعد إلى الأجهزة الطرفية محدودة الموارد. بصمة صغيرة تبلغ حوالي 10 ميجابايت، يستوعب البيانات من وسطاء MQTT ونقاط نهاية HTTP وKafka ومصادر الملفات وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم يحولها أثناء التنقل باستخدام صيغة SQL المألوفة أو محرر قواعد مرئي بالسحب والإفلات.
استضافة eKuiper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع خط أنابيب تحليلات إنترنت الأشياء بالكامل تحت سيطرتك — تبقى بيانات المستشعرات وقواعد العمل واستدلال التعلم الآلي على البنية التحتية التي تمتلكها، بدون رسوم سحابية لكل رسالة وبدون تبعية للموردين الخارجيين. يجمع هذا القالب محرك eKuiper مع واجهة المستخدم الرسمية للمدير المستندة إلى الويب لتأليف التدفق والقواعد بشكل مرئي.
الميزات الأساسية في eKuiper
معالجة تدفق SQL
تصفية، تجميع، ربط، وتحويل تدفقات إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي باستخدام صيغة ANSI SQL بدلاً من كتابة تعليمات برمجية مخصصة بلغة Go أو Java.
مدير القواعد المرئي
تتيح لك وحدة تحكم الويب المضمنة إنشاء تدفقات وقواعد وخطوط أنابيب البيانات من خلال محرر رسومي بالسحب والإفلات دون الحاجة إلى لمس ملفات التكوين.
أصلي لـ MQTT و Kafka
موصلات من الدرجة الأولى لـ MQTT، وKafka، وEdgeX، وPulsar، وHTTP، وRedis، وInfluxDB تجعل توصيل أجهزة الاستشعار الصناعية ووسطاء الرسائل أمرًا مباشرًا.
استدلال تعلم الآلة على الحافة
دمج نماذج TensorFlow Lite و ONNX مباشرة داخل استعلامات SQL لتشغيل اكتشاف الشذوذ والتصنيف على بيانات المستشعر المتدفقة.
بصمة حافة ضئيلة
يعمل المحرك في حوالي 10 ميجابايت من الذاكرة، مما يجعله ينتشر بسهولة على خطط VPS خفيفة الوزن جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى.
قابلية توسيع المكونات الإضافية
قم بتوسيع eKuiper باستخدام مكونات إضافية مخصصة بلغة Go أو Python أو مكونات محمولة لإضافة مصادر ومستقبلات ووظائف SQL خاصة مصممة خصيصًا لعبء عملك.
لماذا تشغّل eKuiper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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