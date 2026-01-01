خصم يصل إلى 68% على eKuiper

نشر eKuiper بنقرة واحدة.

محرك SQL وقواعد خفيف الوزن لتحليلات التدفق في الوقت الفعلي على بيانات إنترنت الأشياء عند الحافة.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
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نشر eKuiper بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ eKuiper

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام eKuiper؟

LF Edge eKuiper هو مشروع تابع لمؤسسة Linux Foundation Edge يجلب معالجة تدفق البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات القائمة على القواعد إلى الأجهزة الطرفية محدودة الموارد. بصمة صغيرة تبلغ حوالي 10 ميجابايت، يستوعب البيانات من وسطاء MQTT ونقاط نهاية HTTP وKafka ومصادر الملفات وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم يحولها أثناء التنقل باستخدام صيغة SQL المألوفة أو محرر قواعد مرئي بالسحب والإفلات.

استضافة eKuiper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع خط أنابيب تحليلات إنترنت الأشياء بالكامل تحت سيطرتك — تبقى بيانات المستشعرات وقواعد العمل واستدلال التعلم الآلي على البنية التحتية التي تمتلكها، بدون رسوم سحابية لكل رسالة وبدون تبعية للموردين الخارجيين. يجمع هذا القالب محرك eKuiper مع واجهة المستخدم الرسمية للمدير المستندة إلى الويب لتأليف التدفق والقواعد بشكل مرئي.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في eKuiper

معالجة تدفق SQL

تصفية، تجميع، ربط، وتحويل تدفقات إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي باستخدام صيغة ANSI SQL بدلاً من كتابة تعليمات برمجية مخصصة بلغة Go أو Java.

مدير القواعد المرئي

تتيح لك وحدة تحكم الويب المضمنة إنشاء تدفقات وقواعد وخطوط أنابيب البيانات من خلال محرر رسومي بالسحب والإفلات دون الحاجة إلى لمس ملفات التكوين.

أصلي لـ MQTT و Kafka

موصلات من الدرجة الأولى لـ MQTT، وKafka، وEdgeX، وPulsar، وHTTP، وRedis، وInfluxDB تجعل توصيل أجهزة الاستشعار الصناعية ووسطاء الرسائل أمرًا مباشرًا.

استدلال تعلم الآلة على الحافة

دمج نماذج TensorFlow Lite و ONNX مباشرة داخل استعلامات SQL لتشغيل اكتشاف الشذوذ والتصنيف على بيانات المستشعر المتدفقة.

بصمة حافة ضئيلة

يعمل المحرك في حوالي 10 ميجابايت من الذاكرة، مما يجعله ينتشر بسهولة على خطط VPS خفيفة الوزن جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى.

قابلية توسيع المكونات الإضافية

قم بتوسيع eKuiper باستخدام مكونات إضافية مخصصة بلغة Go أو Python أو مكونات محمولة لإضافة مصادر ومستقبلات ووظائف SQL خاصة مصممة خصيصًا لعبء عملك.

لماذا تشغّل eKuiper على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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